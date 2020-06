Un jucator de la City e hotarat sa plece! Guardiola a recunoscut ca nu a putut sa-l convinga sa ramana! Unde vrea sa ajunga atacantul

Unul dintre starurile lui Manchester City este decis sa plece din Premier League.

Pep Guardiola a confirmat faptul ca Leroy Sane nu va semna prelungirea contractului care expira in 2021. Antrenorul a recunoscut ca clubul a incercat sa-l pastreze, dar atacantul a respins toate ofertele englezilor.

"Este foarte talentat. Este un baiat grozav si il iubesc. Nu am nimic impotriva lui, dar el isi doreste o alta aventura. Vrea sa mearga la alt club. Nu stiu daca va fi in vara aceasta sau vara viitoare, cand ii expira contractul", a declarat Guardiola.

Leroy Sane a ajuns la City in 2016, cand a fost transferat de la Schalke, contra sumei de 37 de milioane de lire. In acest sezon nu a jucat deloc pentru englezi, dupa ce in august s-a accidentat in meciul SuperCupei.

Despre el s-a scris in presa internationala in ultimele luni ca ar urma sa ajunga acum la Bayern Munchen. De altfel, jurnalistul Fabrizio Romano, specializat pe transferuri, a confirmat ca aceasta mutare va avea loc, bavarezii ajungand la un acord cu agentul fotbalistului in varsta de 24 de ani.

Guardiola: “Leroy Sané told us he does not want to extend his contract. He wants to play in another club”.

The other club is Bayern Münich - “confident” to sign him. Sané and his agents agreed personal terms with Bayern. Talks on with Man City about the fee. ???????? #MCFC #transfers