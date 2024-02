Neînvinsă în acest sezon (31 de meciuri fără înfrângere în toate competiţiile), echipa pregătită de Xabi Alonso s-a impus graţie golurilor înscrise de Josip Stanisic (min. 19), împrumutat în acest sezon de la Bayern, Alejandro Grimaldo (min. 49), şi Jeremie Frimpong (min. 90+5).

În urma acestui rezultat, Bayer Leverkusen are un avans de cinci puncte în clasamentul din Bundesliga în faţa marii rivale bavareze, campioana din ultimele 11 sezoane.

Imediat după al treilea gol înscris de cei de la Leverkusen, Leroy Sane nu s-a mai putut abține și a lovit într-una dintre camerele video, secvențele devenind virale pe rețelele de socializare.

"Sane a avut o atitudine grosolană", "Probabil unul dintre motivele pentru care Pep a scăpat de el", "Întâi te plângi, fără să faci nimic", "Jucător talentat, dar fără atitudine" au fost câteva dintre reacțiile de pe Twitter.

It seems Leroy Sane was not happy with conceding the third goal yesterday against Bayer Leverkusen???? pic.twitter.com/PRV4Ac2jOR