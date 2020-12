ULTIMA ORA! Juventus este gata sa dea lovitura pe piata transferurilor! Campioana Italiei incearca sa il readuca pe Pogba! Suma neasteptata pe care s-ar putea face tranzactia

Juventus incearca sa profite de situatia lui Pogba de la Manchester United.

Impresarul mijlocasului francez, Mino Raiola, a declarat la inceputul acestei luni ca acesta este nefericit pe Old Trafford si ar dori sa plece de la Manchester.

Astfel, un eventual transfer in aceasta iarna al fotbalistului in varsta de 27 de ani pare din ce in ce mai aproape de a se realiza, mai ales in contextul in care contractul sau expira in vara lui 2022.

Potrivit Eurosport, oficialii lui Juventus sunt interesati de readucerea francezului la Torino si ar incerca sa faca un schimb cu clubul condus de Ed Woodward.

Totusi, acest lucru pare destul de greu de realizat, intrucat conducatorii lui United ar dori mai degraba o suma de bani in schimbul campionului mondial din 2018.

Dar chiar si asa, campioana Italiei ar putea face o afacere extrem de buna, intrucat, conform sursei citate, cele doua cluburi s-ar putea intelege pentru un transfer in jurul sumei de 50 de milioane de lire sterline.

Totusi, conform jurnalistului Kevin Hatchard, preluat de Talk Sport, sunt sanse destul de scazute ca aceasta mutare sa se realizeze in aceasta iarna.

Paul Pogba a jucat pentru Juventus in perioada 2012-2016, timp in care a castigat patru titluri de campion al Italiei cu echipa torineza si a jucat si o finala de UEFA Champions League, pierduta insa in fata Barcelonei.

In 2016 s-a transferat la Manchester United pentru suma record la acea vreme de 105 milioane de euro.