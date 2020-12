Curg laudele la adresa lui Ianis Hagi in presa din Scotia dupa ultimele meciuri: "Exista o tona de potential in dreptul lui!" Care sunt principalele atuuri ale romanului

Ianis Hagi a trecut printr-o perioada destul de dificila a Rangers la inceputul acestui sezon.

In ultimele meciuri insa, internationalul roman a impresionat la echipa antrenata de Steven Gerrard, pentru care a reusit sa marcheze trei goluri in acest sezon in campionat.

Fostul fotbalist de la Viitorul a fost decisiv in ultimele trei meciuri pentru Rangers, reusind o pasa decisiva in meciul cu Motherwell, si cate un gol in cele cu St. Johnstone si Hibernian, in ultimul fiind chiar singurul gol al partidei.

Astfel, Ianis a primit foarte multe aprecieri atat de la fanii liderului din Scotia, cat si de la jurnalisti.

Danny Grant, unul dintre jurnalistii de la Ibrox Noise a analizat ultimele evolutii ale mijlocasului de 22 de ani. El a apreciat ca Hagi are o capacitate foarte buna de a se descrca pe spatii restranse si dispune de o viziune foarte buna asupra jocului.

"Cand Ianis a semnat cu Rangers, am stiut ca am pus mana pe un international roman, fiul unei legende, iar primele sale jocuri pe Ibrox au fost de-a dreptul impresionante.

In acest sezon, el a fost pus in dificultate de ritmul de joc al campionatului scotian, a aratat ca trebuie sa mai lucreze la conditia fizica. Are o viziune brilianta, gandeste repede si se descurca excelent pe spatiile restranse.

De asemenea, Ianis Hagi nu are o problema sa puna umarul in aparare, poate incasa lejer loviturile specifice campionatului, nu-l deranjeaza.

Steven Gerrard a schimbat putin sistemul in ultimele meciuri si a ales sa joace cu Kemar Roofe pe post de varf, astfel ca Hagi a primit mai multe sanse. Rezultatul s-a vazut pe teren, devine din ce in ce mai increzator in fortele sale.

A parut nelinistit pentru o perioada, insa cu siguranta exista o tona de potential in dreptul lui Ianis Hagi", a spus Grant potrivit Digi Sport.

De asemenea, si antrenorul Steven Gerrad a fost entuziasmat de meciul pe care l-a reusit Ianis Hagi impotriva lui Hibernian. Fosta legenda a lui Liverpool a declarat ca este foarte multumit de forma in care se afla romanul.

"Ianis a primit sansa de a reveni in echipa si a profitat de ea. Sunt, din nou, foarte multumit de prestatia sa, asa cum am fost si etapa trecuta. Este intr-un moment bun. E inca tanar si se dezvolta. L-am putea vedea obosind in ultimele etape.

A fost un meci greu. Stiam ca va fi o provocare. Hibernian s-a organizat foarte bine. Este o victorie importanta. Am invins o echipa buna. Jucatorii ar trebuie sa fie mandri pentru aceasta victorie", a spus Gerrard la conferinta de presa.