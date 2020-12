Vestea pe care o asteptau toti fanii din Romania! Ministrul Tineretului si Sportului Sportului a anuntat cand s-ar putea disputa meciuri cu spectatori in tribune

Noul ministru al Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a facut anuntul asteptat de toata lumea.

Fostul campion paralimpic in 2012 la Londra a anuntat ca intentioneaza sa deschida stadioanele pentre public incepand cu luna ianuarie.

Totusi, Novak a precizat ca nu depinde in totalitate de ministerul pe care il conduce, ci in acest sens trebuie si ca Ministerul Sanatatii sa ofere un aviz favorabil.

"Din ianuarie, vreau oameni in tribune, dar nu tine doar de mine, tine si de Ministerul Sanatatii.

Imi doresc sa putem cat mai repede sa dam o sansa sportului sa se desfasoare in conditii normale, dar pentru asta avem nevoie de oameni sanatosi in Romania", a spus Eduard Novak potrivit Digi 24.

Posibilitatea ca fanii sa poata participa, intr-un numar restrans in prima faza, la competitiile sportive desfasurate in aer liber are legatura cu inceperea campaniei de vaccinare din Romania.