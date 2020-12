VIDEO | Bucuria obscena a unui fotbalist din Paraguay a indignat toata planeta! Comisia de Disciplina a deschis o ancheta impotriva jucatorului! Cum a putut sa celebreze atacantul

Atacantul in varsta de 33 de ani de la Guarani a marcat al treilea gol al echipei sale in victoria cu 3-1 impotriva lui Libertad.

Fotbalistul paraguayan a sarbatorit reusita intr-un mod considerat jignitor de fanii echipei adverse.

Pe langa faptul ca si-a dat jos tricoul, Bobadilla si-a lasat si pantalonii foarte jos si si-a atras astfel numeroase critici.

???????? Raúl Bobadilla was so happy with his goal for @ClubGuarani he ripped off his shirt AND his weird little GPS bra.

????: @TigoSportsPY pic.twitter.com/1TYz7GnuL8