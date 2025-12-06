Partida Charlton - Portsmouth, contând pentru etapa a 19-a din Championship (liga a 2-a din Anglia), a fost marcată de o tragedie profundă. Un sporter al gazdelor și-a pierdut viața în timpul meciului.

Tragedie în Charlton - Portsmouth

În minutul 12, la scorul de 0-0, unui fan al celor de la Charlton i s-a făcut rău. Inițial jucătorii au rămas pe teren, iar arbitrul Matthew Donohue le-a solicitat să meargă la vestiare.

La aproximativ o oră s-a aflat deznodământul dureros. Suporterul nu a putut fi salvat, în ciuda eforturilor medicilor. Partida a fost anulată și va fi reprogramată în următoarele zile.

Comunicatul oficial emis de Charlton

„Clubul este profund îndurerat să anunțe că un suporter al lui Charlton Athletic a murit în urma unei urgențe medicale survenite în timpul meciului de astăzi de pe The Valley, împotriva celor de la Portsmouth.

Partida a fost întreruptă în minutul 12, în timp ce suporterul primea îngrijiri medicale, și ulterior a fost amânată. Clubul dorește să le mulțumească membrilor staffului lui Charlton și echipelor de intervenție care au făcut tot ce le-a stat în putință, însă, din păcate, suporterul a decedat ulterior la spital.

De asemenea, clubul le este recunoscător fanilor prezenți pe stadion, jucătorilor și staffului lui Portsmouth pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe parcursul acestei tragedii. Întreaga familie Charlton transmite sincere condoleanțe familiei și prietenilor suporterului în aceste momente extrem de dificile”, se arată într-un comunicat emis de clubul Charlton.

