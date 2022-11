FA Cup, așa cum este denumită oficial Cupa Angliei, pornește la drum în ediția 2022-2023, iar partida Hereford - Portsmouth din primul tur poate fi urmărită LIVE pe PRO ARENA și VOYO de la ora 21:45.

Gazdele de la Hereford FC evoluează în National League North, echivalentul diviziei a șasea din Insulă, în timp ce oaspeții de la Portsmouth FC, campioni ai Angliei în 1949 și 1950 și cu sezoane bune în Premier League după 2000, au ajuns acum în League One, adică divizia a treia!

Portsmouth are în palmares două titluri de campioană și două Cupe ale Angliei

Dacă Hereford este un club nou-înființat, în 2014, pe ruinele defunctei Hereford United, ”Pompey” are o vechime de 124 de ani, fiind fondat tocmai în secolul XIX, în 1898!

În plus, Portsmouth are două trofee câștigate în FA Cup, în 1939 și 2008 (1-0 cu Cardiff City, gol al legendarului Nwankwo Kanu, cu Harry Redknapp antrenor), plus alte trei finale (1929, 1934 și 2010).