După un început slab de campionat, cele două formații se întâlnesc azi, de la 18:30, pe stadionul “Coțofenelor”, în etapa a șasea din Premier League. Gazdele au acumulat doar 6 puncte în 5 partide, în timp ce Arsenal are 10 puncte după același număr de etape.

Specialiștii din Regat spun că ieri s-a relansat campionatul, o dată cu înfrângerea lui Liverpool pe terenul lui Crystal Palace, 1-2, iar urmăritoare importante precum Arsenal, City sau Chelsea pot spera din nou la titlul de campioană.

Newcastle - Arsenal, de la 18:30, pe VOYO. Echipe probabile



• Newcastle (sistem 1-4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

• Arsenal (sistem 1-4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.



Dacă pentru Newcastle nu pot evolua Schar și Ramsey, Arsenal are și ea două absențe foarte importante, pe Kai Havertz și pe norvegianul Odegaard.

Newcastle - Arsenal, cote pariuri



Casele de pariuri din Anglia dau cote echilibrate pentru această partidă:



Victorie Newcastle - 3.30



Egalul - 3.45



Victorie Arsenal - 2.50



Arsenal este ușor favorită la victorie în partida de azi.



Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.87



Cel mai pariat scor este 1:1, și are o cotă de 6.50



În ultimele 10 confruntări directe, Newcastle o conduce pe Arsenal cu 5-4.



Cei doi tehnicieni, Eddie Homer și Mikel Artete, s-au întâlnite de 12 ori până cum, iar scorul este egal, 5-5.



Partida se va juca pe St. James’Park din Newcastle, stadion cu o capacitate de 52,500 locuri.



Meciul va fi condus de Jarred Gillet care este de naționalitate australiană, arbitru care acordă în medie 4,03 cartonașe galbene și 0,16 roșii.



