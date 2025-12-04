Condusă din minutul 67, după golul marcat de Chemsdine Talbi, Liverpool a reușit să o egaleze pe Sunderland un sfert de oră mai târziu, după un șut al lui Florian Wirtz din interiorul careului.

Florian Wirtz rămâne fără gol la Liverpool. Mukiele, creditat cu autogol



Wirtz a primit de la Curtis Jones, a fentat un adversar și a șutat cu stângul pentru 1-1. Germanul s-a bucurat reținut pentru primul său gol în tricoul lui Liverpool, iar ulterior a venit și explicația.



Pe contul oficial, Premier League Match Centre a anunțat că Florian Wirtz nu a fost creditat cu golul. Oficialii campionatului au trecut un autogol în contul fundașului francez de la Sunderland, Nordi Mukiele.



Reluările au arătat că decizia Premier League a fost corectă. Șutul lui Wirtz nu ar fi prins spațiul porții dacă nu exista devierea lui Mukiele.



Wirtz, cumpărat în vară de la Bayer Leverkusen pentru 125 de milioane de euro, rămâne astfel fără gol în tricoul lui Liverpool. După 18 meciuri, mijlocașul german se poate lăuda doar cu trei pase decisive.

VIDEO Autogolul lui Mukiele după șutul lui Wirtz

