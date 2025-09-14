Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom

Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30
Partida are loc în etapa a 4-a de Premier League, iar “Cetățenii”, au acumulat doar 3 puncte in primele 3 etape, ocupând poziția a16 a, cu un golaveraj de 5-4.
De partea cealaltă, marea rivală din oraș, antrenată de portughezul Ruben Amorim, nu o duce nici ea grozav, după 3 partide au acumulat 4 puncte si un golaveraj egal, 4-4.â
Ultima confruntare directă dintre cele două s-a terminat la egalitate, scor 0-0, pe 6 aprilie 2025.
Ultima partidă pe terenul lui City, care s-a jucat in 2024, s-a terminat cu victoria "Dracilor Rosii", scor 1-2.
Pentru City urmează o perioadă infernală, meci împotriva lui United astăzi, meci în UCL contra campioanei Italiei, Napoli, după care merge la Londra pentru confruntarea cu Arsenal din campionat.
Manchester United a terminat sezonul precedent pe un rușinos loc 15, si nu participă astfel în nicio Cupă Europeană.
Echipe probabile:
- Manchester City(sistem 1-4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku
- Manchester United(sistem 1-3-4-3): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad
Pentru City nu pot evolua Kovacic, Marmoush, Philips și Cherki.
Pentru United nu vor putea evolua Dalot, Mount, Martinez și Cunha.
În poarta "Cetățeniilor", va debuta goalkeeper-ul italian Donnarumma, proaspăt transferat de la campioana Europei, PSG.
Casele de pariuri din Anglia o văd favorită pe echipa lui Pep, căruia ii acordă o cotă de 1.77 pentru victorie, United este cotată cu 4.35 victorie, iar egalul are 3.95.
Bookmakerii anunță că cel mai pariat scor este 2-1, și are cota 8.00
În ultimele 10 confruntări directe, City o conduce pe United cu scorul de 5-3.
Paradoxal sau nu, Ruben Amorim îl conduce la meciuri directe pe Pep Guardiola cu scorul de 2-1.
Jocul se va disputa pe Etihad Stadium, din Manchester, casa lui City.
Anthony Taylor, de 46 ani, va conduce derby-ul, arbitru care acordă in medie 3.79 cartonașe galbene și 0.18 roșii.
Sugestia Sport.ro: Victorie Manchester City