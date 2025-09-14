Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom

Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30

Partida are loc în etapa a 4-a de Premier League, iar “Cetățenii”, au acumulat doar 3 puncte in primele 3 etape, ocupând poziția a16 a, cu un golaveraj de 5-4.

De partea cealaltă, marea rivală din oraș, antrenată de portughezul Ruben Amorim, nu o duce nici ea grozav, după 3 partide au acumulat 4 puncte si un golaveraj egal, 4-4.â



Ultima confruntare directă dintre cele două s-a terminat la egalitate, scor 0-0, pe 6 aprilie 2025.



Ultima partidă pe terenul lui City, care s-a jucat in 2024, s-a terminat cu victoria "Dracilor Rosii", scor 1-2.



Pentru City urmează o perioadă infernală, meci împotriva lui United astăzi, meci în UCL contra campioanei Italiei, Napoli, după care merge la Londra pentru confruntarea cu Arsenal din campionat.



Manchester United a terminat sezonul precedent pe un rușinos loc 15, si nu participă astfel în nicio Cupă Europeană.

