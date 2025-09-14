Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom

Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30! Echipe probabile + cel mai pariat scor in Anglia! - Analiza lui Dan Chilom Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul orașului Manchester, se dispută astăzi de la ora 18:30, între City și United.

TAGS:
Manchester CityManchester UnitedPremier League
Din articol

Manchester City - Manchester United, pe VOYO, de la 18:30

Partida are loc în etapa a 4-a de Premier League, iar “Cetățenii”, au acumulat doar 3 puncte in primele 3 etape, ocupând poziția a16 a, cu un golaveraj de 5-4.

De partea cealaltă, marea rivală din oraș, antrenată de portughezul Ruben Amorim, nu o duce nici ea grozav, după 3 partide au acumulat 4 puncte si un golaveraj egal, 4-4.â

Ultima confruntare directă dintre cele două s-a terminat la egalitate, scor 0-0, pe 6 aprilie 2025.

Ultima partidă pe terenul lui City, care s-a jucat in 2024, s-a terminat cu victoria "Dracilor Rosii", scor 1-2.

Pentru City urmează o perioadă infernală, meci împotriva lui United astăzi, meci în UCL contra campioanei Italiei, Napoli, după care merge la Londra pentru confruntarea cu Arsenal din campionat.

Manchester United a terminat sezonul precedent pe un rușinos loc 15, si nu participă astfel în nicio Cupă Europeană.

Echipe probabile:

  • Manchester City(sistem 1-4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku
  • Manchester United(sistem 1-3-4-3): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad

Pentru City nu pot evolua Kovacic, Marmoush, Philips și Cherki. 

Pentru United nu vor putea evolua Dalot, Mount, Martinez și Cunha.

În poarta "Cetățeniilor", va debuta goalkeeper-ul italian Donnarumma, proaspăt transferat de la campioana Europei, PSG.

Casele de pariuri din Anglia o văd favorită pe echipa lui Pep, căruia ii acordă o cotă de 1.77 pentru victorie, United este cotată cu 4.35 victorie, iar egalul are 3.95.

Bookmakerii anunță că cel mai pariat scor este 2-1, și are cota 8.00

În ultimele 10 confruntări directe, City o conduce pe United cu scorul de 5-3.

Paradoxal sau nu, Ruben Amorim îl conduce la meciuri directe pe Pep Guardiola cu scorul de 2-1.

Jocul se va disputa pe Etihad Stadium, din Manchester, casa lui City.

Anthony Taylor, de 46 ani, va conduce derby-ul, arbitru care acordă in medie 3.79 cartonașe galbene și 0.18 roșii. 

Sugestia Sport.ro: Victorie Manchester City

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: &rdquo;Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa Rom&acirc;niei!&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii
Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii
Premier League revine s&acirc;mbătă! C&acirc;nd se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United
Premier League revine sâmbătă! Când se joacă main event-ul Manchester City - Manchester United
Manchester City, &icirc;ncă o lovitură! Fotbalistul a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2030
Manchester City, încă o lovitură! Fotbalistul a semnat până în 2030
ULTIMELE STIRI
Oțelul - FC Botoșani 0-0: se joacă derby-ul din Moldova
Oțelul - FC Botoșani 0-0: se joacă derby-ul din Moldova
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. Cormoranii vizează revenirea &icirc;n fotoliul de lider! Echipele de start
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Cormoranii" vizează revenirea în fotoliul de lider! Echipele de start
Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Michael Olise
Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Michael Olise
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit! Urma să revină &icirc;n ring &icirc;n acest an
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit! Urma să revină în ring în acest an
Alexander Isak, OUT din lotul lui Liverpool la primul meci după transferul record. Motivul invocat de Arne Slot
Alexander Isak, OUT din lotul lui Liverpool la primul meci după transferul record. Motivul invocat de Arne Slot
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
C&acirc;t a contat Ianis Hagi &icirc;n victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Concluzie clară a italienilor &icirc;n cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d Italia

Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia

Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB

Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

Decizia luată de Alanyaspor &icirc;n cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, &icirc;n primul meci după 132 de zile

Ianis Hagi, debut la Alanyaspor: notele sale, în primul meci după 132 de zile

CITESTE SI
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat &icirc;nt&acirc;i cu mașinile

stirileprotv Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. &rdquo;Anunță decizii inexistente&rdquo;

stirileprotv PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!