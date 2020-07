Tanjeste dupa revansa si pregateste deja sezonul urmator! "Ii vom face viata grea!" Cui i-a pus Guardiola gand rau in Premier League

Antrenorul lui Manchester City isi doreste ca in sezonul urmator sa fie campion in Anglia.

Desi s-a pus problema plecarii lui din Premier League, Pep Guardiola a dezmintit aceste zvonuri. El a vorbit intr-o conferinta de presa despre planurile de viitor pe care le are la City.

Tehnicianul a punctat ca isi doreste sa cucereasca titlul in urmatoarea stagiune, profitand de faptul ca, cel mai probabil, Manchester City va lipsi din Europa, iar asta le va usura programul baietilor sai.

"Ii vom face viata grea lui Liverpool sezonul viitor, vom lupta pentru a scrie noi capitole din istoria clubului nostru. In sport, trebuie sa demonstrezi de ce esti in stare de fiecare data. Am fost incredibil de fericiti sa castigam titlul si apoi sa reusim sa il aparam, dar trecutul e trecut.

Ceea ce am reusit ramane in sufletul nostru, in memoria tuturor, dar show-ul trebuie sa continue. Suntem pregatiti sa scriem noi file de istorie in Premier League. Sunt unii care spun 'Nu trebuie sa mai demonstrez nimic, am facut destul". Nu sunt de acord cu acest lucru, trebuie sa demonstrezi din nou si din nou, sa castigi iar si iar", a declarat Guardiola.

Catalanul a dat inca o data dovada de fair-play si a vorbit extrem de frumos despre Jurgen Klopp, antrenorul pe care il va infrunta in urmatoarea partida din Premier League si care i-a suflat titlul in acest sezon.

"Il admir pe Klopp, admir modul in care echipa lui joaca, totul e in beneficiul fotbalului. Nu suntem prieteni, dar ne respectam si ne admiram. Trebuie sa fim mereu un exemplu pentru oamenii care ne urmaresc", a adaugat tehnicianul lui City.

In ciuda faptului ca Liverpool a devenit matematic campioana in Premier League, meciul cu Manchester City va fi dominat de ambitii ale ambelor parti. Partida este programata joi, de la ora 22:15.