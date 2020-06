Guardiola are un nou secund! L-a inlocuit pe Arteta cu “El Maestro”

Pep Guardiala a decis cine va veni pe locul lasat vacant de Mikel Arteta, care a devenit managerul lui Arsenal in decembrie 2019.

Cel ales este Juan Manuel Lillo (54 ani), desi Vincent Kompany si Xabi Alonso au fost luati in considerare in ultima perioada. “Juanma”, pe care Guardiola il alinta “El Maestro”, datorita cunostintelor sale despre fotbal si pentru ca este un adept al fotbalului total impus de Johan Cruyff la Barcelona, si-a inceput cariera de antrenor la doar 16 ani, in 1981, si le-a pregatit de atunci pe Amaroz KE, Tolosa, Mirandes, Cultural Leonesa, Salamanca, Oviedo, Tenerife, Zaragoza, Murcia, Terrasa, Dorados Sinaloa, Real Sociedad, Almeria, Millionarios Bogota, Vissel Kobe si Quingdao Huanghai, fiind de asemenea secund la nationala statului Chile si la FC Sevilla.

Guardiola a spus ca Lillo este unul dintre modelele sale in cariera, fiind pregatit de acesta pe finalul carierei, la clubul mexican din Sinaloa, ceilalti doi tehnicieni de la care s-a inspirat cel mai mult fiind Marcelo Bielsa si Arsene Wenger. Juanma Lillo va completa organigrama lui Manchester City, acolo unde Guardiola este antrenor principal, Brian Kidd si Rodolfo Borell sunt antrenori secunzi, Xabier Mancisidor este antrenor cu portarii, Txiki Begiristain este director sportiv, Jason Wilcox este sef al academiei si Carlo Cancellieri este seful scouterilor.