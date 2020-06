Accidentare grava pentru Kun Aguero! Varful lui Manchester City va lipsi tot sezonul! Cu cine ar putea sa-l inlocuiasca Guardiola in primul 11

Kun Aguero s-a accidentat in partida dintre Manchester City si Burnley, incheiata cu scorul de 5-0 pentru gazde.

El a fost schimbat inainte de pauza, iar antrenorul Pep Guardiola a declarat la finalul meciului ca varful ar putea lipsi pana la finalul sezonului.

Aceasta varianta pare sa se confirme pentru ca, potrivit tatalui fotbalistului, Aguero are meniscul afectat si va fi operat in aceasta saptamana, la Barcelona.

"Tocmai ce am vorbit cu el. A primit o lovitura in genunchi, acelasi care l-a durut in ultima perioada. Este meniscul, mai mult ca sigur. Azi va face un RMN si vom vedea exact cat de rau e. Dar, din cate se pare, joi sau vineri se va opera la Barcelona", a declarat Leonel del Castillo pentru postul de radio La Red.

Fotbalistul in varsta de 32 de ani ar fi trebuit sa mearga la o artroscopie inca dinainte de Campionatul Mondial din Rusia. La controlul efectuat in 2018 la Barcelona, medicii l-au avertizat ca ar putea avea probleme si mai grave daca nu se opereaza si continua sa joace, insa el a decis sa amane interventia. Acum aceasta este iminenta.

Pep Guardiola ar putea sa-l inlocuiasca pe Kun Aguero in primul 11 cu Gabriel Jesus, cel care l-a inlocuit in meciul cu Burnley, reusind o pasa de gol.