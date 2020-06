Guardiola nu vrea sa mai ramana la Manchester City! Cand ii expira contractul si ce ar putea urma pentru celebrul antrenor

Pep Guardiola nu vrea sa semneze prelungirea contractului cu City.

Avand in vedere ca actualul contract expira la finalul sezonului 2020/21, sefii clubului i-au propus o noua intelegere, insa tehnicianul a refuzat. De altfel, nu este neobisnuit pentru el sa nu stea mai mult de 4 ani la o echipa, lucru care s-a intamplat si la Barcelona si Bayern.

Spaniolul in varsta de 49 de ani este antrenorul lui City din 2016, iar acum s-ar putea desparti de englezi in conditiile in care prezenta echipei in Europa in urmatoarele sezoane este incerta. De altfel, daca nu vor reusi sa obtina acordul de a juca in cupele europene, "cetatenii" risca sa piarda si jucatori importanti, cum ar fi Bernardo Silva sau Kevin de Bruyne.

Avand in vedere rezultatele bune obtinute de Guardiola la City in ultimii ani, cu siguranta seicii vor face totul pentru a-l convinge sa semneze un nou acord. Doar in acest sezon, antrenorul si-a condus echipa spre cucerirea Supercupei Angliei si a Cupei Ligii, Manchester City fiind in cursa si pentru Cupa Angliei si pentru trofeul Ligii Campionilor.