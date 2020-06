Leroy Sane, inlocuit la Manchester City de un jucator de la Bayer Leverkusen! Pe cine pariaza Guardiola

Abia a recunoscut ca nu a putut sa-l convinga pe Sane sa ramana la City si Guardiola deja i-a gasit un inlocuitor.

Este vorba despre Leon Bailey, fotbalistul de 22 de ani al lui Bayer Leverkusen, despre care antrenorul spune ca este un fotbalist de mare viitor.

Potrivit Daily Express, cele doua cluburi au inceput deja sa negocieze transferul jamaicanului, cotat la 29 de milioane de euro.

Bailey nu va fi greu de adus pe Etihad, el nefiind titular in Bundesliga. De altfel, si la City ar urma sa isi asume rolul de rezerva, avand in vedere ca pentru posturile din benzi se lupta deja Bernardo Silva, Sterling si Mahrez.

Guardiola crede in calitatile jamaicanului pe care si-l doreste la echipa, desi acesta a evoluat doar in 12 meciuri pentru Bayer in acest sezon.

In plus, Manchester City este hotarata sa nu faca transferuri foarte spectaculoase in conditiile in care clubul a fost suspendat de UEFA si nu va putea evolua in cupele europene in urmatoarele doua sezoane.

Reamintim ca Leroy Sane a refuzat sa-si prelungeasca intelegerea cu Manchester City alegand sa plece la Bayern Munchen.