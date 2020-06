L-ar face GELOS si pe Bolt! Cursa INCREDIBILA a lui Pulisic din propria jumatate de teren i-a distrus pe milionarii lui Guardiola de la City! Cum a marcat

Chelsea si Manchester City se intalnesc in etapa 31 din Premier League.

Londonezii au deschis scorul prin Christian Pulisic, care a facut o cursa incredibila din propria jumatate de teren. Atacantul de 21 de ani a profitat de gafa facuta de jucatorii lui City, care s-au incurcat si au scapat mingea si a navalit spre poarta lui Ederson, stabilind scorul la pauza.

Lo que corrió Pulisic ???????? Igual esa defensa no te la robo pic.twitter.com/rRjbi1vvNe — Colorful Dreadlocks???????? (@VickyBVB18) June 25, 2020

Atacantul a jucat 24 de meciuri in tricoul lui Chelsea in acest sezon si a inscris 7 goluri. Pulisic a inscris si in meciul trecut al lui Chelsea, in victoria cu Aston Villa.