Surpriza uriasa pentru un fan al lui Chelsea! A crezut ca viseaza cand s-a trezit si l-a vazut pe Alonso langa el

Un fan al lui Chelsea a avut parte de surpriza vietii.

Marcos Alonso i-a facut o surpriza uriasa unui suporter al lui Chelsea care atipise in holul hotelului in care s-a cazat campioana Europei.

Alonso s-a apropiat de fan si a inceput sa cante "Chelsea, Chelsea!", moment in care acesta s-a trezit, ramanand masca in clipa in care l-a vazut pe fundasul "albastrilor" in stanga sa.

Marcos Alonso surprising this exhausted Chelsea fan is amazing ???? (via @FazHeffernancfc)pic.twitter.com/1Otj6of2dT — ESPN FC (@ESPNFC) May 30, 2021

Chelsea s-a impus aseara cu scorul de 1-0 in fata lui Manchester City si a castigat Champions League pentru a doua oara in istorie.