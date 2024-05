Jucătorul care pleacă de la Barcelona în același timp cu Xavi

Pe lângă Xavi, un jucător ar urma să părăsească și el echipa catalană după ultima etapă a sezonului din La Liga.

Transferat la Barcelona în 2022, Marcos Alonso (33 de ani) va pleca la finalul acestui sezon de la fosta campioană a Spaniei. Decizia fundașului stânga a fost luată în urmă cu mai mult timp.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, spaniolul este decis să plece de la Barcelona indiferent de numele antrenorului care-l va înlocui pe Xavi pe banca tehnică.

Marcos Alonso nu a primit, oricum, foarte multe șanse din partea antrenorului în acest sezon. A evoluat în opt meciuri în La Liga și Champions League, majoritatea din postura de rezervă.

Potrivit site-urilor de specialitate, fostul câștigător de UEFA Champions League cu Chelsea are o cotă de piață de trei milioane de euro.

???????????? Marcos Alonso will still leave Barça as free agent, plans won’t change even with Hansi Flick as new manager.

NO negotiations ongoing between Atléti and Marcos Alonso, as reported yesterday. pic.twitter.com/47T7CJEExL