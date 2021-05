Imagini geniale dupa finala Champions League! Starul lui Chelsea s-a ras in direct dupa ce a pierdut pariul cu un reporter

Londonezii s-au impus in finala cu Manchester City. Kai Havertz a inscris singurul gol al meciului, dupa o centrare excelenta a lui Mount, iar Chelsea a fost incoronata drept 'Regina Europei'.

Jorginho a fost protagonistul uneia dintre cele mai tari faze de la finalul meciului. Fotbalistul facuse un pariu cu un reporter brazilan la inceputul sezonului si a promis ca daca Chelsea va castiga Champions League urmeaza sa isi rada barba.

La finalul partidei, reporterul l-a asteptat pe Jorginho cu o masina de ras, iar fotbalistul si-a indeplinit pariul. Totodata, reporterul a promis ca isi va rade si el mustata in cazul unei victorii a echipei lui Tuchel. Clipul a devenit rapid viral.

Jorginho made a bet with a Brazilian reporter earlier in the season that if Chelsea won the Champions League then he would shave off his beard and the reporter would have to do the same to his mustache ????????????

