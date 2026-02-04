Marius Șumudică are o problemă reală! Sport.ro a arătat aici bilanțul său, la ultimele opt formații pe care le-a pregătit, iar realitatea cifrelor e înfiorătoare pentru fostul atacant.

Dar dincolo de ce s-a întâmplat în trecut, Șumudică are o mare problemă în prezent: a acceptat să preia o echipă „muribundă“, Al-Okhdood, care până în momentul venirii sale câștigase un meci din 12 în Saudi Pro League! După instalarea românului pe bancă, Al-Okhdood a dat un semn timid de viață, a mai câștigat un meci, dar apoi s-a stins din nou. În acest moment, bilanțul lui Șumudică vorbește de la sine: 7 meciuri, 1 victorie, 2 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj: 6-11.

Șumudică, în fața unui „meci imposibil“ cu Inzaghi, Theo Hernandez și Darwin Nunez

Cu spatele la zid deja, în condițiile în care jucătorii au început să mârâie, tehnicianul român urmează să joace un „meci imposibil“, în care inclusiv un egal ar echivala cu o minune fotbalistică!

Joi, de la ora 19:30, Al-Okhdood va primi viziata liderului Al-Hilal Riad. Vorbim despre formația pregătită de Simone Inzaghi, la care strălucesc vedete precum Darwin Nunez, Theo Hernandez, Milinkovic-Savic sau Ruben Neves. Prin comparație, Al-Okhdood are un lot format din jucători foarte tineri și stranieri de mâna a treia.

În acest context, presa saudită tocmai a publicat avancronica meciului Al-Okhdood – Al-Hilal. Iar ce au scris jurnaliștii arabi a reconfirmat că, pentru Șumudică, urmează o partidă infernală.

„Al-Okhdood și Al-Hilal se vor întâlni, în condițiile în care în dreptul gazdelor e trecută cifra zero, la capitolul victoriilor în precedentele șase partide cu formația din Riad. Întâlnirea de joi e una de mare interes pentru că rezultatul va avea un impact direct, atât în ceea ce privește lupta pentru titlu, cât și cea pentru evitarea retrogradării. Al-Hilal e mare favorită, iar Al-Okhdood va face tot posibilul să dea calculele hârtiei peste cap“, au notat saudiții.

Jurnaliștii locali au trecut apoi în revistă ultimele șase rezultate din meciurile în care s-au duelat Al-Okhdood și Al-Hilal. Iată-le:

*28 octombrie 2025 (Cupa Regelui): Al-Okhdood – Al-Hilal 0-1

*25 septembrie 2025 (campionat): Al-Hilal – Al-Okhdood 3-1

*31 ianuarie 2025 (campionat): Al-Hilal – Al-Okhdood 4-0

*24 august 2024 (campionat): Al-Okhdood – Al-Hilal 0-3

*2 aprilie 2024 (campionat): Al-Hilal – Al-Okhdood 3-0

*7 octombrie 2023 (campionat): Al-Okhdood – Al-Hilal 0-3

