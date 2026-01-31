Echipa pregătită de antrenorul român a bifat o singură victorie în ultimele șase partide. În ultimul meci, Al-Okhdood a pierdut din nou, scor 1-0 cu Al-Taawoun, iar Șumudică a avut un discurs dur.



Khaled Narey (31 de ani) putea deschide scorul pentru echipa pregătită de Marius Șumudică, dar a ratat un penalty în prima parte a jocului, spre disperarea fostului antrenor de la Astra Giurgiu și Rapid.



Șumudică se declară, totuși, încântat de jocul bun al echipei sale și se gândește deja la următoarele etape, în care este obligat să adune cât mai multe puncte.



Marius Șumudică: ”Mi-e rușine”



”Mi-e rușine după acest eșec. Nu am meritat să pierdem, dacă luăm în considerare că am ratat un penalty și alte 18 șanse. Nu e nicio diferență între noi și Al-Taawoun, dar norocul nu a fost de partea noastră.



Al-Taawoun nici nu a ajuns la poarta noastră în prima repriză. Am avut multe ocazii în a doua repriză, dar dacă nu marchezi în aceste circumstanțe, poți să pierzi.



Sunt încântat că am jucat bine împotriva unei echipe bune ca Al-Taawoun. Avem nevoie de muncă și timp. Avem câteva meciuri grele în față”, a spus Șumudică, citat de presa arabă.



Al-Okhdood rămâne pe penultimul loc în campionatul Arabiei Saudite, cu doar nouă puncte. Ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare este la trei puncte distanță și este ocupat de Al-Riyadh.



În următoarea etapă, Marius Șumudică se va duela pe teren propriu cu cei de la Neom SC, ocupanta locului nouă.

