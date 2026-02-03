Marius Șumudică (54 de ani) și-a asumat un „pariu“ riscant, în momentul în care și-a dat acordul pentru a prelua Al-Okhdood.

Această formație a „trăit“ periculos, de când a promovat în Saudi Pro League: a evitat retrogradarea, în ultimele două sezoane, prinzând locul 15 de fiecare dată. Adică, prima poziție de deasupra liniei. Acum însă, Al-Okhdood s-a dus pe penultimul loc al clasamentului, încă înainte de venirea lui Șumudică. Și nici instalarea acestuia pe bancă n-a îmbunătățit situația. Cel puțin, nu deocamdată.

Criza de nervi a lui Șumudică s-a viralizat în Social Media

După partida Al-Okhdood -NEOM (1-1) de aseară, meciul în sine a fost trecut în plan secund. Ce a făcut Șumudică pe margine, cu criza sa înfiorătoare de nervi, s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Tehnicianul român a fost luat peste picior de microbiștii din Regat. Comentariile lor de mai jos vorbesc de la sine despre cum au perceput ei show-ul oferit de Șumudică pe marginea terenului:

*Așa a făcut și la alte echipe. E „specialitatea“ lui să se dea în spectacol.

*Urlă ca arbitrul să fluiere finalul meciului, de parcă ar urma să câștige Cupa Mondială.

*E nebun! Dacă ar antrena Al-Ittihad (n.r. – campioana din Arabia Saudită) ce ar face oare?!

*Urlă și pare că apoi zâmbește imediat. Ciudat om!

*Pare că vrea să se remarce, de asta se dă în spectacol în halul ăsta.

*Șumudică. Nu mai e nimic de zis.

De amintit că, deși are doar trei săptămâni la Al-Okhdood, Marius Șumudică s-a aflat și în centrul unui alt moment tensionat. La meciul său de debut, românul a avut un conflict cu starul echipei adverse, după cum Sport.ro a arătat aici.

