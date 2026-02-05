Craiova a început mai bine partida și a avut prima mare ocazie încă din minutul 5, când Bancu a șutat peste poartă din interiorul careului.

Oțelul a rezistat în prima repriză, ajutată și de intervențiile portarului Dur-Bozoancă, care a respins șutul lui Adrian Rus, dar și de bara lui Etim, din minutul 45.

Golul decisiv a venit în minutul 61, când David Matei a finalizat o fază construită de gazde.

Laszlo Balint: "N-ai cum să emiți pretenții"

La final, Laszlo Balint a avut un discurs lucid și a recunoscut limitele echipei sale, mai ales în ofensivă.

„Cred că toată lumea a văzut că am avut o abordare curajoasă și am încercat să controlăm jocul prin posesie. În mare parte, am și reușit. Era normal ca Craiova să-și creeze ocazii. Golul l-am primit după o minge pierdută în jumătatea adversă, unde nu am asigurat bine apărarea preventivă. Din păcate, ne-au lipsit realizările în ultima treime. E o înfrângere dureroasă, dar firească. Dacă nu dai gol, n-ai cum să emiți pretenții”, a spus Balint la flash-interviuri.

În urma acestui rezultat, oltenii au urcat din nou pe primul loc, cu 49 de puncte, în timp ce gălățenii au în cont 37, cu unul mai puțin decât CFR și UTA Arad, ocupantele locurilor 7 și 8.