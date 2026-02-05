VIDEO EXCLUSIV „Ați tras de mine, mi-ați câștigat meciul!” Sorana Cîrstea, „în culmea fericirii” la Transylvania Open, după succesul încântător cu Anastasia Potapova

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a câștigat încântător meciul din sferturile Transylvania Open 2026 jucat împotriva Anastasiei Potapova, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a învins-o pe Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), scor 7-5, 6-4, în cel mai aprig disputat meci jucat până acum la Transylvania Open 2026.

În direct la Pro Arena și pe VOYO, sportiva din România s-a impus în minimum de seturi și contra campioanei în exercițiu, într-un meci de luptă, în care și-a demonstrat superioritatea tactică și psihologică, în detrimentul austriacei născute la Saratov.

Sorana Cîrstea, către publicul din Cluj: „Dumneavoastră mi-ați câștigat meciul. Un sprijin absolut extraordinar.”

Jucat într-o atmosferă grozavă, cu o Arenă BT plină, în care au fost prezenți inclusiv foști campioni de Grand Slam, ca Ilie Năstase, Ion Țiriac, Simona Halep sau Horia Tecău, meciul a avut intensitate crescută pe întreaga durată, două ore și trei minute.

Obosită, dar împlinită, imediat după încheierea partidei din sferturile de finală, Sorana Cîrstea a declarat că este „în culmea fericirii” și a dedicat victoria publicului clujean.

„Mă simt nemaipomenit, cu un asemenea sprijin. Sunt în culmea fericirii. Vă mulțumesc din inimă. Această victorie este pentru dumneavoastră. Modul în care m-ați încurajat și ați tras de mine a fost absolut extraordinar.

Dumneavoastră mi-ați câștigat meciul. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru sprijinul primit. E o săptămână magică, sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am primit în această săptămână,” a declarat Sorana Cîrstea, în interviul oferit după meci Ralucăi Olaru.

Publicitate

Cum se recuperează Sorana Cîrstea înaintea semifinalei de la Transylvania Open

Explicând modul în care va alege să facă recuperarea, după efortul intens, depus în duelul cu Anastasia Potapova, Sorana Cîrstea a menționat următoarele metode: „Bicicletă, stretching, masaj, o porție de paste un pic mai mare în seara asta, însă vreau să vă mulțumesc. Acesta este ultimul an în tenis și am lacrimi în ochi, știind că e ultima oară când voi juca în fața dumneavoastră.

Mi-am dorit enorm victoria. Iubesc să joc în fața publicului din România. Mi-ați făcut săptămâna magică și nu o voi uita niciodată,” a adăugat Sorana Cîrstea, copleșită de emoții.

Cât despre Anastasia Potapova, Sorana Cîrstea a lăudat-o și a apreciat-o pentru nivelul ridicat de agresivitate de care a fost capabilă într-un regim deosebit de viteză.

„E o jucătoare grozavă. Astăzi meciul s-a jucat în funcție de cine a fost jucătoarea care a preluat prima conducerea, în puncte,” a conchis Sorana Cîrstea, lăsând de înțeles secretul succesului din cel mai spectaculos sfert de finală văzut la Transylvania Open 2026.

Sorana Cîrstea revine pe terenul central din Arena BT vineri, 6 februarie, într-o semifinală în care va înfrunta câștigătoarea meciului dintre Yue Yuan (130 WTA) și Daria Snigur (144 WTA).

