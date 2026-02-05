Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a învins-o pe Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), scor 7-5, 6-4, în cel mai aprig disputat meci jucat până acum la Transylvania Open 2026.

În direct la Pro Arena și pe VOYO, sportiva din România s-a impus în minimum de seturi și contra campioanei în exercițiu, într-un meci de luptă, în care și-a demonstrat superioritatea tactică și psihologică, în detrimentul austriacei născute la Saratov.

Sorana Cîrstea, către publicul din Cluj: „Dumneavoastră mi-ați câștigat meciul. Un sprijin absolut extraordinar.”

Jucat într-o atmosferă grozavă, cu o Arenă BT plină, în care au fost prezenți inclusiv foști campioni de Grand Slam, ca Ilie Năstase, Ion Țiriac, Simona Halep sau Horia Tecău, meciul a avut intensitate crescută pe întreaga durată, două ore și trei minute.

Obosită, dar împlinită, imediat după încheierea partidei din sferturile de finală, Sorana Cîrstea a declarat că este „în culmea fericirii” și a dedicat victoria publicului clujean.

„Mă simt nemaipomenit, cu un asemenea sprijin. Sunt în culmea fericirii. Vă mulțumesc din inimă. Această victorie este pentru dumneavoastră. Modul în care m-ați încurajat și ați tras de mine a fost absolut extraordinar.

Dumneavoastră mi-ați câștigat meciul. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru sprijinul primit. E o săptămână magică, sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am primit în această săptămână,” a declarat Sorana Cîrstea, în interviul oferit după meci Ralucăi Olaru.