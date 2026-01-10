Marius Șumudică (54 de ani) a debutat „în forță“, la Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League. Nu printr-un rezultat remarcabil, ci în stilul său caracteristic: printr-un scandal monstru, după cum Sport.ro a arătat aici.

La scurt timp după partida Al-Okhdood – Al-Ahli Jeddah, scor 0-1, antrenorul oaspeților, neamțul Matthias Jaissle (37 de ani) a făcut show la conferință. Și l-a luat peste picior pe omologul său din România, văzând ce scandal a provocat acesta după fluierul de final.

„Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. – Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce. Hai să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră. Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0“, a transmis Matthias Jaissle.

Și englezul Ivan Toney, cu un gol pe care Sport.ro l-a oferit aici, a pus sare pe rana lui Șumudică, la scurt timp după conflictul pe care l-a avut cu el.

„Lets go! Victorie mare! Trei puncte afară. Ne întoarcem bucuroși, la Jeddah“, a transmis Toney, pe rețelele de socializare.

