La 54 de ani, Marius Șumudică e „incurabil“. Pentru că, oriunde se duce, imediat ajunge în prim-plan din motive nedorite.

Debut stricat pentru Marius Șumudică, la Al-Okhdood. Sport.ro a arătat aici cum englezul Ivan Toney (29 de ani), fost atacant la Brentford și Newcastle, i-a „împușcat“ pe Șumudică și ai săi prin golul său din minutul 58.

Reușita englezului a fost singura în partida Al-Okhdood – Al-Ahli Jeddah. Probabil, de aceea, Șumudică a „fiert“, fiind disperat că a fost atât de aproape de un rezultat mare, la meciul său de debut, cu un colos din Saudi Pro League.

Și, foarte probabil, Șumudică s-a enervat și din cauza gesturilor prin care Toney (foto, jos) și-a celebrat reușita din minutul 58. Indiferent de motive, cert e că partida a avut un scandal mare, după fluierul de final. Ceea ce o bilă neagră pentru Șumudică, abia ajuns la Al-Okhdood de câteva zile!

Șumudică – Ivan Toney, ceartă de față cu toată lumea

Imaginile sosite din Arabia Saudită arată cum Marius Șumudică și Ivan Toney au avut o dispută aprinsă, la finalul meciului Al-Okhdood – Al-Ahli (0-1).

Conflictul a fost atât de mare, încât un jucător al oaspeților, brazilianul Ibanez, a trebuit să sprinteze spre cei doi, pentru a-i despărți! Dar Șumudică a continuat să strige, în direcția lui Toney, inclusiv după ce englezul s-a dus spre colegii săi, pentru a celebra victoria.

De amintit că și în precedentele sale mandate, în Arabia Saudită, la Al-Shabab și la Al-Raed, Șumudică a fost în prim-planul mai multor scandaluri, fiind aspru criticat de presa locală.

