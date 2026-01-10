Debut stricat pentru Marius Șumudică, la Al-Okhdood. Sport.ro a arătat aici cum englezul Ivan Toney (29 de ani), fost atacant la Brentford și Newcastle, i-a „împușcat“ pe Șumudică și ai săi prin golul său din minutul 58.

Reușita englezului a fost singura în partida Al-Okhdood – Al-Ahli Jeddah. Probabil, de aceea, Șumudică a „fiert“, fiind disperat că a fost atât de aproape de un rezultat mare, la meciul său de debut, cu un colos din Saudi Pro League.

Și, foarte probabil, Șumudică s-a enervat și din cauza gesturilor prin care Toney (foto, jos) și-a celebrat reușita din minutul 58. Indiferent de motive, cert e că partida a avut un scandal mare, după fluierul de final. Ceea ce o bilă neagră pentru Șumudică, abia ajuns la Al-Okhdood de câteva zile!

