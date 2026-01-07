Arabii progresează în domeniul organizării evenimentelor sportive cu „viteza luminii“. Ne convingem de această realitate, atunci când vedem ce competiții de top ajung, în mod constant, în Orientul Mijlociu.

Pornind de aici, arabii au învățat și ce înseamnă marketing și promovare de top. Modul în care Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, a tratat sosirea unui staff tehnic nou, condus de Marius Șumudică, poate fi o lecție pentru orice formație din Superliga noastră!

În ultimele zile, cei de la Al-Okhdood au inundat canalele de Social Media cu știri, imagini și clipuri video cu Șumudică. Iar astăzi, administratorii rețelelor de socializare au publicat un clip în care noul antrenor și asistenții săi sunt prezentați în fața fanilor.

Cu acest prilej, Șumi i-a chemat pe suporteri pe stadion și le-a promis că va face tot posibilul pentru a salva Al-Okhdood de la retrogradare. Românul și-a încheiat mesajul, folosind un cuvânt în arabă, „Inshallah“. Adică, cu voia lui Allah.

Sport.ro prezintă aici modul în care Șumudică și stafful său au ajuns în prim-planul unui clip spectaculos.

