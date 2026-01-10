Formația din Arabia Saudită se află pe penultimul loc din clasamentul Saudi Pro League, după 12 meciuri jucate și este la trei „lungimi” de ieșirea din zona roșie.

Marius Șumudică a fost adus la începutul anului la Al-Okhdood pentru a salva formația și vrea să transfer un jucător din Superliga.

Marius Șumudică a pus ochii pe un jucător dorit în trecut de FCSB

Antrenorul român l-a pus pe „lista de dorințe” pentru această iarnă pe Joao Lameira, căpitanul celor de la Oțelul, care a fost și în atenția FCSB-ului.

În cele din urmă, mutarea mijlocașului defensiv la echipa campioană a României nu s-a mai realizat, dar portughezul ar putea semna cu Al-Okhdood, conform digisport.ro.

Joao Lameira a evoluat în 19 partide pentru Oțelul Galați în acest sezon, reușind să marcheze trei goluri și să ofere două pase decisive.

900.000 de euro este cota mijlocașului portughez de la Oțelului.

