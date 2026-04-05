Marius Șumudică, deja pe o pantă descendentă în cariera sa de antrenor, a comis o greșeală imensă, în iarnă!

Grăbindu-și revenirea pe bancă, fostul rapidist a acceptat să preia Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, cu o singură victorie în primele 13 etape. Deși a promis marea cu sarea, în momentul sosirii sale la Najran, Șumudică a dat-o în bară. Rău de tot! Dovadă și faptul că n-a rezistat pe bancă nici măcar până la finalul sezonului!

S-a ajuns aici, pentru că, în cele 14 meciuri în care a pregătit Al-Okhdood, tehnicianul român a avut un bilanț catastrofal: 2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj 13-33! Firește, cu un procentaj al eșecurilor de 71,4% (!), Șumudică a fost pus pe liber după pauza competițională din luna martie.

Arabii îl distrug pe Șumudică: „Trebuie să fie trecut pe o listă neagră și interzis la noi!“

„Moștenirea“ lăsată de Șumudică, după perioada petrecută la Al-Okhdood, reprezintă o echipă ca și „condamnată“ la retrogradare. Când românul a preluat formația din Najran, distanța față de locul 15, primul salvator, era de trei puncte. Astăzi, Al-Okhdood e la nouă puncte de acest loc 15, când mai sunt opt etape de jucat.

Pornind de aici, fanii l-au desființat, în ultimele zile, pe Marius Șumudică pe rețelele de socializare. Comentariile postate la știrea plecării românului sunt acide și doar unele dintre ele pot fi redate aici:

*Hadi: Șumudică e un antrenor care nu știe nimic despre această meserie.

*LFX: Sper ca numele acestui antrenor să fie trecut pe o listă neagră. Pentru că, în mod clar, campionatul saudit e mult peste nivelul său.

*mohd: Din păcate, decizia despărțirii de Șumudică s-a luat mult prea târziu. Timpul a trecut, iar acum e aproape imposibil ca echipa să fie schimbată.

*Farhan Lalabd: Acest antrenor și alții ca el… Federația ar trebui să-i interzică în Arabia Saudită.

De amintit că, de când s-a apucat de antrenorat, Marius Șumudică a activat, în mai multe rânduri, în zona Golfului Persic. Pe rând, el a fost la Al-Shaab (Emirate), Al-Shabab în două rânduri (Arabia Saudită), Al-Raed (Arabia Saudită) și la Al-Okhdood (Arabia Saudită).