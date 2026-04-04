Marius Șumudică a atras toate privirile după un schimb de replici cu tenismenul bosniac Damir Dzumhur, în timpul unui meci disputat la Centrul Național de Tenis „Simona Halep”.

Liber de contract după despărțirea de Al‑Okhdood, tehnicianul român a fost prezent în tribune la partida dintre Dzumhur și portughezul Nuno Borges, favorit numărul patru al competiției, meci din optimile de finală ale turneului ATP 250 de la București.

Șumudică s-a luat de Dzumhur în timpul meciului

Îmbrăcat în eterna geacă Moncler, Șumudică a vorbit de mai multe ori cu voce tare între punctele jucătorilor și chiar ar fi fumat în tribune.

La un moment dat, deranjat de intervențiile din tribună, Dzumhur i-a atras atenția antrenorului român.

Replica lui Șumudică a venit imediat, în limba engleză: „My friend, play, don’t speak. Hey, play, don’t speak” („Prietene, joacă, nu vorbi”). VEZI VIDEO