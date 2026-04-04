Șumudică a făcut scandal și a țipat în gura mare la Țiriac Open: „My friend, play, don't speak"

Un moment neașteptat a avut loc la Țiriac Open. 

Marius Șumudică a atras toate privirile după un schimb de replici cu tenismenul bosniac Damir Dzumhur, în timpul unui meci disputat la Centrul Național de Tenis „Simona Halep”.

Liber de contract după despărțirea de Al‑Okhdood, tehnicianul român a fost prezent în tribune la partida dintre Dzumhur și portughezul Nuno Borges, favorit numărul patru al competiției, meci din optimile de finală ale turneului ATP 250 de la București.

Șumudică s-a luat de Dzumhur în timpul meciului

Îmbrăcat în eterna geacă Moncler, Șumudică a vorbit de mai multe ori cu voce tare între punctele jucătorilor și chiar ar fi fumat în tribune. 

La un moment dat, deranjat de intervențiile din tribună, Dzumhur i-a atras atenția antrenorului român.

Replica lui Șumudică a venit imediat, în limba engleză: „My friend, play, don’t speak. Hey, play, don’t speak” („Prietene, joacă, nu vorbi”). VEZI VIDEO

@andualex08 Don’t speak, play tennis 🎾😂 Coaching by Sumudica 🤣🔥 Džumhur vs Borges #fyp #viral #sumi #tennis #Romania ♬ sunet original - andualex08

Dzumhur, după meci: „Am avut probleme cu niște oameni din tribune”

După partidă, tenismenul bosniac a comentat incidentul și a explicat că regulile de comportament pentru spectatori sunt diferite la tenis față de alte sporturi.

„Am avut unele probleme cu niște oameni din tribune. Pur și simplu nu cunosc regulile tenisului. Între servicii nu ai voie să vorbești sau să strigi către jucători. Este puțin lipsit de respect față de jucător”, a declarat Dzumhur.

Pe teren însă, bosniacul s-a impus fără emoții în fața lui Borges, scor 7-6(1), 6-4, după ce în turul precedent îl eliminase pe românul Filip Jianu.

