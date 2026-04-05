Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Fostul selecționer al naționalei României leșinase în timpul unei ședințe de pregătire de dinaintea meciului amical cu Slovacia și a fost luat de ambulanță, de la baza din Mogoșoaia, și dus la Spitalul Universitar din București.

Starea lui Mircea Lucescu s-ar fi înrăutățit , după infarctul miocardic acut suferit în urmă cu două zile (3 aprilie).

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar

Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă după ce starea lui de sănătate s-a înrăutățit, după cum au anunțat într-un comunicat reprezentații Spitalului Universitar.

Familia lui „Il Luce” a ajuns la spital deja. Este vorba despre soția antrenorului, doamna Neli, și fiica lui Răzvan Lucescu, Marilu, urmând ca antrenorul lui PAOK să sosească astăzi (duminică), chiar dacă echipa din Grecia joacă împotriva lui Panathinaikos în această seară, conform GSP.ro.

Pe lângă cei aceștia, și Marius Șumudică, fost jucător al lu Mircea Lucescu, a venit la Spitalul Universitar.

Toate rezultatele obținute de Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca naționalei

Nations League, urna valorică ”C”:

Kosovo - România 0-3

România - Lituania 3-1

Cipru - România 0-3

Lituania - România 1-2

România - Kosovo 3-0

România - Cipru 4-1

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

România - Bosnia 0-1

San Marino - România 1-5

Austria - România 2-1

România - Cipru 2-0

Cipru - România 2-2

România - Austria 1-0

Bosnia - România 3-1

România - San Marino 7-1

Baraj Campionat Mondial 2026:

Turcia - România 1-0

Meciuri amicale: