Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu este într-o luptă continuă de când a suferit un infarct în spital.

Starea lui Mircea Lucescu s-ar fi înrăutățit, după infarctul miocardic acut suferit în urmă cu două zile (3 aprilie).

Fostul selecționer al naționalei României leșinase în timpul unei ședințe de pregătire de dinaintea meciului amical cu Slovacia și a fost luat de ambulanță, de la baza din Mogoșoaia, și dus la Spitalul Universitar din București.

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar

Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă după ce starea lui de sănătate s-a înrăutățit, după cum au anunțat într-un comunicat reprezentații Spitalului Universitar.

Familia lui „Il Luce” a ajuns la spital deja. Este vorba despre soția antrenorului, doamna Neli, și fiica lui Răzvan Lucescu, Marilu, urmând ca antrenorul lui PAOK să sosească astăzi (duminică), chiar dacă echipa din Grecia joacă împotriva lui Panathinaikos în această seară, conform GSP.ro.

Pe lângă cei aceștia, și Marius Șumudică, fost jucător al lu Mircea Lucescu, a venit la Spitalul Universitar.

Toate rezultatele obținute de Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca naționalei

Nations League, urna valorică ”C”:

  • Kosovo - România 0-3
  • România - Lituania 3-1
  • Cipru - România 0-3
  • Lituania - România 1-2
  • România - Kosovo 3-0
  • România - Cipru 4-1

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

  • România - Bosnia 0-1
  • San Marino - România 1-5
  • Austria - România 2-1
  • România - Cipru 2-0
  • Cipru - România 2-2
  • România - Austria 1-0
  • Bosnia - România 3-1
  • România - San Marino 7-1

Baraj Campionat Mondial 2026:

  • Turcia - România 1-0

Meciuri amicale:

  • România - Canada 0-3
  • România - Moldova 2-1
  • Slovacia - România 2-0
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce s-a întâmplat sâmbătă noapte cu Mircea Lucescu, la Universitar. Comunicatul spitalului
Ce s-a întâmplat sâmbătă noapte cu Mircea Lucescu, la Universitar. Comunicatul spitalului
Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat! A fost transferat de urgență la ATI
Starea lui Mircea Lucescu s-a agravat! A fost transferat de urgență la ATI
Gestul făcut de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Ce i-a cerut fiului Răzvan la scurt timp după ce a fost resuscitat
Gestul făcut de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Ce i-a cerut fiului Răzvan la scurt timp după ce a fost resuscitat
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
Laurențiu Reghecampf, gest impresionant! Ce a făcut înainte de partida cu UTA
Laurențiu Reghecampf, gest impresionant! Ce a făcut înainte de partida cu UTA
Vidal a fost internat de urgenta in spital! Ce a patit campionul din Serie A in cantonamentul nationalei
Vidal a fost internat de urgenta in spital! Ce a patit campionul din Serie A in cantonamentul nationalei
Mircea Lucescu, descris de Vasile Mogoș printr-un singur cuvânt
Mircea Lucescu, descris de Vasile Mogoș printr-un singur cuvânt
Mesajul Simonei Halep pentru Mircea Lucescu, aflat la ATI: „Vine momentul să spunem stop”
Mesajul Simonei Halep pentru Mircea Lucescu, aflat la ATI: „Vine momentul să spunem stop”
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu, șocat după ce a aflat vestea: „Aoleu! Nu știam. Doamne!”
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu, șocat după ce a aflat vestea: „Aoleu! Nu știam. Doamne!”
Răzvan Burleanu, reacție neașteptată când a fost întrebat despre starea lui Mircea Lucescu
Răzvan Burleanu, reacție neașteptată când a fost întrebat despre starea lui Mircea Lucescu
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

