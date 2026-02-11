FC Porto, acuzată de transformarea derby-ului într-un adevărat circ

FC Porto și Sporting Lisabona au terminat la egalitate meciul din etapa a 21-a a campionatului portughez (Seko Fofana 76 / Luis Suarez 90+10), dar oaspeții au acuzat că au fost provocați și sabotați cu metode din "fotbalul mic".

Oficialii "Verde e brancos" au depus plângere oficială pentru că vestiarul oaspeților de pe Estadio do Dragao a fost decorat în culorile lui FC Porto și au fost lăsate suveniruri în culorile alb și albastru, aerul condiționat a fost blocat pe o temperatură care a făcut atmosfera insuportabilă în cameră, copiii de minge au întârziat returnarea baloanelor de joc și au furat prosoapele utilizate de portarul Rui Silva, pătrunderea autocarului în curtea stadionului a fost întârziată în mod nejustificat, iar mai multe persoane din imediata apropiere a băncilor de rezerve au provocat și jignit staff-ul lui Sporting pe întreaga durată a partidei. De asemenea, oaspeții au acuzat aprinderea de torțe și prezența unor bannere jignitoare în galeria lui Porto.

Porto a depus și ea plângere la Comisia de Disciplină, cerând să câștige meciul cu 3-0 la "masa verde", motivând că Morten Hjulmand, căpitanul adversarilor, ar fi fost iertat de un cartonaș roșu la meciul cu Aves și ar fi trebuit suspendat pentru derby.

FC Porto și Sporting, adversare și în semifinalele Cupei Portugaliei

În acest moment, FC Porto este lider în Primeira Liga, cu 56 de puncte acumulate în 21 de meciuri jucate. Trupa lui Francesco Farioli este urmată în clasament de Sporting Lisabona (52p), Benfica Lisabona (49p), Sporting Braga (39p) și Gil Vicente (37p).

Porto și Sporting se vor întâlni și în semifinalele Taca de Portugal, pe 3 și 21/23 martie. Porto nu a ajuns în Final Four-ul Taca da Liga, fiind eliminată de Vitoria de Guimaraes (1-3 / sferturi de finală), aceeași echipă care a trecut și de Sporting în semifinale (1-2).

Porto este calificată în optimile de finală ale Europa League, urmând să înfrunte câștigătoarele meciurilor Ludogoreț Razgrad - Ferecvaros sau Celtic Glasgow - VfB Stuttgart. De partea cealaltă, Sporting a pierdut Supertaca Candido de Oliveira (0-1 cu Benfica) și s-a calificat în optimile de finală ale Champions League, unde va da piept cu câștigătoarea duelurilor Benfica - Real Madrid sau Bodo/Glimt - Inter Milano.

Foto - Getty Images