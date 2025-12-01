Ce notă a primit Ianis Stoica în umilința Sporting - Estrela 4-0

Estrela a pierdut categoric în deplasarea de la Sporting, iar golurile au fost marcate de Luis Suarez, cu o dublă, Eduardo Quaresma și Ivan Fresneda.

Ianis Stoica a evoluat în partida din runda 12 a campionatului Portugaliei, dar nu a putut face nimic în fața echipei de pe locul secund.



Ce notă a primit Ianis Stoica



Fostul jucător de la FCSB și FC Hermannstadt, care a câștigat primul trofeu alături de Estrela de curând, a fost introdus în teren din repriza a doua și a evoluat 45 de minute.

Jucătorul român l-a înlocuit pe Guilherme Montoia, când tabela arăta deja 0-3 pentru Sporting, astfel că Ianis Stoica nu a putut face prea multe.

Fotbalistul de 22 de ani a fost notat cu 6.6 de către portalul Sofascore, în urma prestației din a doua parte. Stoica nu a reușit să expedieze vreun șut înspre poarta lui Rui Silva, a avut o singură încercare de dribling, dar a fost nereușită și a avut o acuratețe a paselor de 80%.

În urma acestei înfrângeri, Estrela se află pe locul 14 în campionatul Portugaliei, cu doar două „lungimi” peste zona roșie, având 11 puncte în 12 meciuri jucate.

