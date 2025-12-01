Ce notă a primit Ianis Stoica în umilința Sporting - Estrela 4-0

Ianis Stoica a jucat în partida din prima ligă a Portugaliei, Sporting - Estrela 4-0.

Ianis StoicaestrelaPortugaliaSportingFCSBFC Hermannstadt
Estrela a pierdut categoric în deplasarea de la Sporting, iar golurile au fost marcate de Luis Suarez, cu o dublă, Eduardo Quaresma și Ivan Fresneda.

Ianis Stoica a evoluat în partida din runda 12 a campionatului Portugaliei, dar nu a putut face nimic în fața echipei de pe locul secund.

Ce notă a primit Ianis Stoica 

Fostul jucător de la FCSB și FC Hermannstadt, care a câștigat primul trofeu alături de Estrela de curând, a fost introdus în teren din repriza a doua și a evoluat 45 de minute.

Jucătorul român l-a înlocuit pe Guilherme Montoia, când tabela arăta deja 0-3 pentru Sporting, astfel că Ianis Stoica nu a putut face prea multe.

Fotbalistul de 22 de ani a fost notat cu 6.6 de către portalul Sofascore, în urma prestației din a doua parte. Stoica nu a reușit să expedieze vreun șut înspre poarta lui Rui Silva, a avut o singură încercare de dribling, dar a fost nereușită și a avut o acuratețe a paselor de 80%.

În urma acestei înfrângeri, Estrela se află pe locul 14 în campionatul Portugaliei, cu doar două „lungimi” peste zona roșie, având 11 puncte în 12 meciuri jucate.

Aripa stânga are 12 partide jucate pentru Estrela în acest sezon și a marcat două goluri în tricoul formației portugheze.

Ianis Stoica este cotat la 2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

