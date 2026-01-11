Internaționalul român de tineret a câștigat Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes, după succesul cu 2-1 în finala disputată contra celor de la Sporting Braga, sâmbătă seara, la Leiria. Este primul trofeu din istoria clubului în această competiție.



Fundașul dreapta român a fost integralist într-o finală extrem de tensionată, decisă pe final. Vitoria a întors scorul prin golurile marcate de Samu, în minutul 59, din penalty, și Alioune Ndoye, în minutul 83, după pasa decisivă a aceluiași Samu. Braga deschisese scorul prin Mario Dorgeles, în minutul 17.



Finalul a fost dramatic. Joao Mendes a fost eliminat în minutul 90+7, iar Sporting Braga a primit un penalty, ratat însă de Rodrigo Zalazar în minutul 90+11. La scurt timp, și Nelson Oliveira, aflat pe banca de rezerve după ce fusese schimbat, a văzut cartonașul roșu.



Mesajul postat de Tony Strata după primul trofeu câștigat în Portugalia



Tony Strata a avut o prestație solidă și a primit nota 7,1 din partea Sofascore, cea mai mare dintre titularii de câmp ai formației din Guimaraes.



Evoluția sa confirmă un sezon foarte bun, început în vara trecută, după transferul de la AC Ajaccio, club pentru care evoluase în Ligue 1 și Ligue 2.



La câteva ore după câștigarea trofeului, Strata a transmis un mesaj special suporterilor. Fundașul a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apare ținând Cupa Ligii, alături de mesajul: „10.01.2026, PARA O VITORIANOS 🤍🖤”, tradus în română: „10.01.2026, PENTRU VICTORIENI 🤍🖤”.



În actualul sezon, Tony Strata, în vârstă de 21 de ani, a bifat 10 meciuri oficiale pentru Vitoria Guimaraes și a oferit două pase decisive, una în Cupa Ligii, recent câștigată, și una în campionat.



În Liga Portugal, Vitoria Guimaraes ocupă locul 6, la trei puncte de pozițiile care duc în cupele europene. Deasupra sa se află doar FC Porto, Sporting Lisabona, Benfica Lisabona, Gil Vicente și Sporting Braga.

