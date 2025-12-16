VIDEO Ianis Stoica, titular cu invincibila FC Porto! Cum s-a descurcat românul și pe ce post retras a fost folosit

Fostul internațional de tineret este decarul lui Estrela Amadora.

Cu Ianis Stoica (23 de ani) titular, Estrela Amadora a pierdut meciul din deplasare cu FC Porto, 1-3 luni seara în etapa a 14-a din Portugalia.

Samu Aghehowa a deschis scorul în minutul 17 din penalty pentru gazde, Estrela a egalat în a doua repriză prin Abraham Marcus (60), dar ultima jumătate de oră le-a aparținut celor din Porto.

Francisco Moura (63) și același Samu Aghehowa (73) au marcat pentru o victorie muncită, 3-1 pentru liderul neînvins din Liga Portugal, cu 13 victorii și 1 egal în cele 14 runde și golaveraj 30-4!

Ianis Stoica, care este decarul echipei, a jucat 61 de minute, fiind schimbat imediat după golul egalizator marcat de Estrela Amadora.

De data aceasta, românul a evoluat pe postul de mijlocaș stânga retras într-un sistem 3-4-3.

Sofascore l-a notat cu 6.3, sub media 6.6 a echipei, și de-a lungul orei jucate pe ”Estadio do Dragao” a atins mingea de 20 de ori și a pierdut de 7 ori posesia.

În acest sezon, Ianis Stoica a evoluat în 13 meciuri în campionatul lusitan, în care a înscris 2 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Clasamentul din Liga Portugal

Clasamente oferite de Sofascore
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! "M-am apucat de fotbal acum patru ani"
Olăroiu a „turbat": ce i s-a putut citi pe buze la o fază care l-a scos din sărite
9 jucători OUT de la Poli Iași! Tibor Selymes a început curățenia de iarnă
Mintea otrăvită a lui Tavi Popescu: aplicația care l-a distrus, dezvăluită de Gigi Becali
S-au tras la sorți meciurile din sferturile Cupei României! Cu cine joacă Dinamo și Steaua
Gabi Tamaș, OUT de la Concordia Chiajna: „Îi urăm mult succes!"
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial

"E surpriza campionatului?" Dumitru Dragomir, fără perdea: "Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă"

Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au "câinii" pentru lovitura iernii în "mercato"

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou" pentru Alex Stoian



Olăroiu a „turbat": ce i s-a putut citi pe buze la o fază care l-a scos din sărite
Mintea otrăvită a lui Tavi Popescu: aplicația care l-a distrus, dezvăluită de Gigi Becali
Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune"
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a câștigat titlul cu numărul 20 în Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Ce a pierdut FCSB! Ianis Stoica, încântător în Portugalia: a făcut cel mai bun meci al sezonului, la Estrela
Ianis Stoica, gol superb și primul trofeu cucerit în Portugalia!
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

