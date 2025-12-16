Cu Ianis Stoica (23 de ani) titular, Estrela Amadora a pierdut meciul din deplasare cu FC Porto, 1-3 luni seara în etapa a 14-a din Portugalia.
Samu Aghehowa a deschis scorul în minutul 17 din penalty pentru gazde, Estrela a egalat în a doua repriză prin Abraham Marcus (60), dar ultima jumătate de oră le-a aparținut celor din Porto.
Francisco Moura (63) și același Samu Aghehowa (73) au marcat pentru o victorie muncită, 3-1 pentru liderul neînvins din Liga Portugal, cu 13 victorii și 1 egal în cele 14 runde și golaveraj 30-4!
Ianis Stoica, care este decarul echipei, a jucat 61 de minute, fiind schimbat imediat după golul egalizator marcat de Estrela Amadora.
De data aceasta, românul a evoluat pe postul de mijlocaș stânga retras într-un sistem 3-4-3.
Sofascore l-a notat cu 6.3, sub media 6.6 a echipei, și de-a lungul orei jucate pe ”Estadio do Dragao” a atins mingea de 20 de ori și a pierdut de 7 ori posesia.
În acest sezon, Ianis Stoica a evoluat în 13 meciuri în campionatul lusitan, în care a înscris 2 goluri și a oferit 2 pase decisive.
Clasamentul din Liga Portugal