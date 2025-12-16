Cu Ianis Stoica (23 de ani) titular, Estrela Amadora a pierdut meciul din deplasare cu FC Porto, 1-3 luni seara în etapa a 14-a din Portugalia.

Samu Aghehowa a deschis scorul în minutul 17 din penalty pentru gazde, Estrela a egalat în a doua repriză prin Abraham Marcus (60), dar ultima jumătate de oră le-a aparținut celor din Porto.

Francisco Moura (63) și același Samu Aghehowa (73) au marcat pentru o victorie muncită, 3-1 pentru liderul neînvins din Liga Portugal, cu 13 victorii și 1 egal în cele 14 runde și golaveraj 30-4!

