Bruno Paz (27 de ani) a fost crescut de Sporting Lisabona, unde a trecut pe la toate grupele de juniori, dar și pe la echipa a doua a clubului. În 2022 a fost transferat de Konyaspor, unde a petrecut doi ani, iar ultima sa experiență a fost în Republica Moldova.



Angolezul a evoluat timp de un an la Zimbru Chișinău, alături de care a și evoluat în preliminariile Conference League la începutul acestui sezon. Acum, va evolua pentru Oțelul Galați și va pune umărul la îndeplinirea obiectivului.



Bruno Paz, noul jucător de la Oțelul Galați



Potrivit comunicatului oficial emis de club, Bruno Paz a semnat un contract valabil pe doi ani și jumătate cu Oțelul Galați, adică până în vara anului 2028.



„Am văzut ce rezultate a reușit Oțelul în campionatul curent, este clar o echipă puternică a campionatului și vin cu mare bucurie să-mi ajut noii colegi pentru a obține rezultatele pe care și le doresc suporterii. I-am și cunoscut deja pe băieți, formează un grup unit și îmi doresc să mă adaptez cât mai repede.



Fotbalul jucat de Oțelul este spectaculos și eficient, vreau ca fanii să vină la stadion în număr cât mai mare. Împreună putem să obținem performanțe importante. Forza, Oțelul!”, a spus Paz, după ce a semnat cu Oțelul.



Oțelul a încheiat anul 2025 cu trei victorii consecutive, astfel că acum are 33 de puncte și speră în continuare la o clasare în play-off la finele sezonului regulat.



Gălățenii vor avea parte de un test dificil după reluarea campionatului. Se vor deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR.

