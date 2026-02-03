FC Porto a pierdut la o echipă mai slab clasată, pe locul 15 după această etapă, prin golurile marcate de Gaizka Larrazabal (în minutul 12) şi apoi de Joao Goulart (în minutul 45, 2-0).



FC Porto, prima înfrângere după 22 de meciuri



FC Porto credea că poate reveni în joc când Pablo Rosario a redus scorul imediat după pauză (46'), dar nimic nu a mers conform planului.



Extrema William Gomes a primit un cartonaş roşu pentru un gest periculos (79') şi, reduşi la 10 jucători, Dragonii nu au reuşit să egaleze.



Ca urmare a acestui eşec, primul din campionat sub era Francesco Farioli, s-a redus distanţa faţă de Sporting Lisabona.



Echipa din Lisabona, ocupanta locului secund, se află la 4 puncte de lider, scrie News.ro.

