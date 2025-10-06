Echipele FC Porto şi Benfica Lisabona s-au anihilat reciproc, scor 0-0, în marele derby al campionatului de fotbal al Portugaliei, disputat duminică seara pe Estadio do Dragao, în cadrul etapei a opta a sezonului.

Porto - Benfica 0-0



FC Porto, pregătită de fostul tehnician al formaţiei Ajax Amsterdam, Francesco Farioli, a controlat ostilităţile în faţa propriilor suporteri, dar nu a reuşit să învingă apărarea "vulturilor", cedând astfel primele sale puncte de la debutul sezonului.

Acest meci a marcat revenirea antrenorului Jose Mourinho - care a preluat în luna septembrie conducerea tehnică a Benficăi - în oraşul care l-a lansat în fotbalul mondial.

Pe ”Dragao” a fost prezent și Cristian Săpunaru, fostul jucător al lui FC Porto, echipă alături de care a câștigat trei titluri de campion în Portugalia (2009, 2011 și 2012), plus trofeul Europa League (2011).

