VIDEO Cristian Săpunaru, prezent pe ”Dragao” la derby-ul FC Porto - Benfica Lisabona!

Cristian Săpunaru, prezent pe &rdquo;Dragao&rdquo; la derby-ul FC Porto - Benfica Lisabona! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul fundaș al lui FC Porto s-a retras în acest an.

Cristian Sapunaru FC Porto Dragao Jose Mourinho Benfica
Echipele FC Porto şi Benfica Lisabona s-au anihilat reciproc, scor 0-0, în marele derby al campionatului de fotbal al Portugaliei, disputat duminică seara pe Estadio do Dragao, în cadrul etapei a opta a sezonului.

Porto - Benfica 0-0

FC Porto, pregătită de fostul tehnician al formaţiei Ajax Amsterdam, Francesco Farioli, a controlat ostilităţile în faţa propriilor suporteri, dar nu a reuşit să învingă apărarea "vulturilor", cedând astfel primele sale puncte de la debutul sezonului.

Acest meci a marcat revenirea antrenorului Jose Mourinho - care a preluat în luna septembrie conducerea tehnică a Benficăi - în oraşul care l-a lansat în fotbalul mondial.

Pe ”Dragao” a fost prezent și Cristian Săpunaru, fostul jucător al lui FC Porto, echipă alături de care a câștigat trei titluri de campion în Portugalia (2009, 2011 și 2012), plus trofeul Europa League (2011).

În urma acestui rezultat, FC Porto a rămas în fotoliul de lider al clasamentului, cu 22 de puncte, urmată de Sporting Lisabona, cu 19 puncte, şi Benfica, cu 18 puncte.

Sporting Lisabona - Sporting Braga 1-1, cu oaspeții egalând în minutul 90+7 din penalty

Sporting Lisabona, campioana en-titre, a remizat la rândul ei duminică pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Sporting Braga. 

Gazdele au deschis scorul în prima repriză, prin columbianul Luis Suarez (19), dar au scăpat victoria printre degete după ce Braga a reuşit să egaleze în minutul 90+7, dintr-un penalty transformat de Rodrigo Zalazar, scrie Agerpres.

