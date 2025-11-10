Rui Costa va fi președintele Benficăi până în 2029

Clubul Benfica Lisabona a oficializat realegerea fostului mare fotbalist Rui Costa în funcția de președinte, urmând ca mandatul său se întindă pe perioada 2025-2029. "Maestro" devenise conducătorul clubului de pe Estadio da Luz, în octombrie 2021, când l-a înlocuit pe afaceristul Luis Filipe Vieira, arestat în urma scandalului "Cartao Vermelho" (Cartonașul Roșu).



Rui Costa (53 de ani) s-a format ca fotbalist la Benfica Juniors și a jucat pentru "Vulturi" cinci sezoane (1991-1994, 2006-2008). Din 2008 a intrat în administrația societății, a devenit vicepreședinte în 2020 și a preluat președinția clubului în 2021. În mandatul său, clubul a câștigat Primeira Liga (2022-2023), Taca da Liga (2024-2025), Supertaca Candido de Oliveira (2024-2025) și a atins sferturile de finală ale Champions League (2021-2022, 2022-2023) și semifinalele Europa League (2023-2024).



Acuză un penalty acordat prea ușor pentru Casa Pia

În ciuda victorie din alegeri, Rui Costa a fost furios după ultima partidă de campionat, remiza 2-2 cu Casa Pia. Echipa antrenată de Jose Morinho a avut 2-0, dar a fost egalată prin goluri înscrise în minutele 60 și 90+1, primul fiind un autogol al lui Tomas Araujo, după o lovitură de pedeapsă acordată pentru un henț în careu, constestat vehement de gazde.



"Astăzi am văzut încă o dovadă a cât de bolnav este fotbalul portughez. Nu ne eschivăm de la responsabilități, dar o astfel de lovitură de pedeapsă demonstrează o lipsă totală de înțelegere a regulilor jocului. Acest weekend reprezintă ceea ce a devenit fotbalul portughez. Nu ne eschivăm de la responsabilități, echipa trebuie să își dorească mult mai mult.



S-a acordat o lovitură de pedeapsă împotriva regulilor jocului, este inacceptabil să se acorde o lovitură de pedeapsă ca aceasta care redeschide meciul. Nu există nicio îndoială, este foarte clar. Voi solicita o întâlnire cu Liga pentru că ceea ce se întâmplă în fotbalul portughez este prea grav. Două puncte sunt luate de la o echipă și date alteia", a acuzat Rui Costa.



În acest moment, Benfica Lisabona ocupă poziția a treia în Primeira Liga cu 25 de puncte acumulate, după 11 etape jucate, fiind surclasată de FC Porto (31p) și Sporting Lisabona (28p). Echipa este calificată în turul al patrulea al Taca de Portugal (Atletico Alcantara, 21 noiembrie) și în semifinalele Taca da Liga (Braga, 7 ianuarie 2026), dar nu are nicio victorie în Champions League (2-3 cu Qarabag, 0-1 cu Chelsea, 0-3 cu Newcastle).

