A crezut că are ofertă de la Atletico Madrid și a cerut să fie lăsat să plece

Morten Hjulmand, căpitanul lui Sporting Lisabona, a fost reprimit în lot, după o scurtă perioadă de confuzie, în care jucătorul a cerut să fie luată în considerare oferta de la Atletico Madrid. Ulterior, după ce s-a dovedit că trupa antrenată de Diego Simeone a făcut doar o interogare, pentru a afla prețul acestuia și condițiile în care poate fi transferat, iar danezul a fost informat despre întregul proces, lucrurile au revenit la normal. Hjulmand a reintrat în procesul normal de pregătire și este disponibil pentru a fi folosit de Rui Borges în următoarele partide, după ce a lipsit de la meciul cu Nacional Madeira (2-1).



Sporting Lisbona ocupă locul al doilea în Primeira Liga, fiind la patru puncte distanță de liderul FC Porto. "Leoes" vor juca cu AVS Futebol (5 februarie) în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei și s-au calificat direct în optimile de finală ale Champions League. Trupa de pe Estadio Jose Alvalade a pierdut Supertaca Candido de Oliveira (0-1 cu Benfica) și a fost eliminată din Taca da Liga (semifinale / 1-2 cu Vitoria de Guimaraes).



Hjulmand este dublu campion în Portugalia cu Sporting

Morten Hjulmand (26 de ani) este născut la Kastrup, o suburbie a capitalei daneze Copenhaga, și s-a format la juniorii clubului FC Copenhaga. La nivel de seniori a evoluat pentru Admira Wacker (2018-2020), Lecce (2021-2023) și Sporting Lisabona (2023-prezent). Are 25 de selecții și 1 gol pentru naționala de seniori a Danemarcei, cu care a participat la Euro 2024.



Poate acoperi posturile de închizător și mijlocaș central și este cotat la 50 de milioane de euro. În palmaresul său se găsesc Primeira Liga (2023-2024, 2024-2025), Taca de Portugal (2024-2025), Primeira Liga Team of the Year (2023-2024, 2024-2025) și Primeira Liga Midfielder of the Month (noiembrie 2024, noiembrie 2025).



Foto - Getty Images

