Premiera in lumea fotbalului: selectionerul nationalei este DISPERAT! Campionatul intern NU mai exista

Premiera momentului in lumea fotbalului vine din Africa. Selectionerul nationalei din Sierra Leone merge in calificarile pentru Cupa Africii cu o nationala care nu are campionat intern de patru ani.

"Este foarte dificil sa pregatesti o echipa nationala atunci cand nu ai campionat intern" spune selectionerul John Keister.

Selectionerul din Sierra Leone a declarat ca o sa fie nevoit sa foloseasca fotbalisti straini pentru meciurile din calificari, iar nationala pe care o antreneaza urmeaza sa intalneasca Etiopia in luna septembrie. Fara campionat intern, selectionerul declara ca este nevoit sa tina sesiunile de antrenament cu doar cativa baieti din zona si asta ca sa-i mentina in forma.

Ultimul amical jucat de selectionata din Sierra Leone a avut loc in data de 22 Iulie contra liberiei find un meci terminat fara goluri.

Presedintele din Sierra Leone a fost in vizita la baza de antrenament a fotbalistilor nationalei. Julius Maada Bio doreste sa incheie un acord cu Asociatia de Fotbal din Sierra Leone pentru ca fotbalul intern sa revina in tara africana.

"O sa vorbesc cu cei de la Asociatia de Fotbal pentru a rezolva problemele aparute. Trebuie sa le dam oportunitatea fotbalistilor nostri sa straluceasca pentru ca avem foarte mult potential" a declarat presedintele din Sierra Leone.

Incurajat de spusele presedintelui, selectionerul John Keister spune ca declaratia presedintelui o sa-i motiveze foarte mult pe fotbalistii de la nationala.

Primul ministru Ibrahim Nyelenkeh a declarat ca unul dintre principalele sale obiective este sa readuca pacea la Asociatia de Fotbal si campionatul sa reinceapa in aproximativ 90 de zile.