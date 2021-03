Doamne, ce-a fost asta?! AICI VIDEO: Cele 3 minute de IAD ale Romaniei la Erevan! Cum am putut sa pierdem rusinos in Armenia

Nationala a fost condusa din minutul 56 dupa golul lui Spertsyan, apoi Cicaldau (62 si 72) a intors rezultatul in favoarea Romaniei.

In ciuda jocului modest, Romania parea ca se indreapta spre un rezultat pozitiv la Erevan. Finalul a fost complet dement. Puscas a fost eliminat in minutul 78, apoi a venit haosul. Haroyan a egalat in minutul 86, pentru ca Barseghyan sa detoneze bomba, din penalty, in minutul 89.



Minutele teribile care au distrus Romania in Armenia sunt pe www.sport.ro in clipul video de mai sus!