EXCLUSIV | Nationala Romaniei, desfiintata de Marica dupa infrangerea din Armenia: "Un fiasco total! Critici pentru Radoi: "Jocul asta ne va costa in continuare!"

Nationala Romaniei a pierdut cu 3-2 in Armenia in preliminariile pentru Mondialul din Qatar.

Dupa meci, fostul atacant al nationalei Ciprian Marica a criticat in termeni duri prestatia jucatorilor lui Radoi de la Erevan, dar si modul prea ofensiv in care selectionerul a ales sa joace aceasta partida.

"Asa se intampla cand risti, cateodata iti iese, cateodata nu. Ne-a iesit si am avut sansa cu Macedonia de Nord, in aceasta seara, pe o greseala personala, stii ca ai cartonas galben, nu ai voie sa faci o asemenea greseala si sa fii eliminat. Imi aduc aminte ca Puscas a ratat si acel penalty in era Cosmin Contra, acum vine acest rosu. Sigur, per total am aratat rau, mai ales pe faza defensiva, unde Tosca la primul gol sare mingea peste el, nu anticipeaza mingea bine. Axul central la golul 3 se uita dupa minge si isi uita adversarul in spate, este un fiasco total acolo.

Nu intamplator suntem batuti in aceasta seara. Una peste alta Romania a aratat rau, trebuie sa recunoastem. Ma miram de ce nu joaca Puscas si joaca Keseru. Amandoi sunt total iesiti din forma, nu reusesc sa tina de minge.

Sa nu ai tu, Man, o actiune, o depasire, sa nu castigi un duel, sa nu depasesti un adversar... Sa lasam un spatu mare intre mijloc si aparare, sa nu stai cu omul, sa il lasi sa se intoarca sa ne prinda pe contraatac, este o nebunie ce se intampla acolo, un deranj fantastic.

De remarcat este acest Cicaldau care apare la finalizare, care intra in careu de pozitia de atacant retras, de numar 10 si reuseste sa marcheze doua goluri. In rest sunt foarte multe lucruri de corectat. M-a surprins neplacut ca iarasi am neglijat apararea. Nu avem inima, nu reactionam, suntem in 10 jucatori si totusi nu venim inapoi pe faza defensiva atunci cand se pierde mingea.

Nu suntem atenti la acel aut si suntem egalati. Cretu, greoi, face penalty dupa ce tot el a pierdut mingea in compartimentul ofensiv, e o jale totala.

Cel mai important jucator al nostru a fost Nita, care a avut iar 5 interventii fantastice. Nu sunt adeptul acestui joc care ne costa scump. Ne-a costat si pana acum si ne va costa in continuare. E posibil sa nu mai avem sperante inca de la debur. Armenia are 9 puncte si va fi incredibil de greu", a spus Marica la PRO X.