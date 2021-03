BREAKING NEWS | Reghecampf a fost prezentat oficial chiar in noaptea in care Romania s-a prabusit in prapastie cu Armenia! Anuntat antrenor pentru 3 luni

Reghecampf a ajuns la Jeddah si a facut cunostinta cu jucatorii.

O va pregati pe Al Ahli in urmatoarele 3 luni. Reghe merge la echipa lui Mitrita intr-o perioada teribila. Al Ahli vine dupa 5 infrangeri consecutive in Arabia Saudita si e abia pe 7, cu 35 de puncte. Echipa era pozitionata excelent in lupta pentru titlu, insa seria dezastruoasa a coborat-o la mijlocul clasamentului.

Reghecampf a fost prezentat oficial pe pagina de Twitter a lui Al Ahli.

In cazul in care rezultatele echipei se vor imbunatati, partile vor extinde colaborarea si pentru sezunul viitor.

الروماني ريجيكامب مدرباً للفريق الأول لكرة القدم..#الأهلي pic.twitter.com/JYo8XtvuO2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 31, 2021