BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Radoi, scos din sarite de Mironica: "Va pricepeti mai bine. Vorbiti la Federatie sa aduca alti antrenori la nationala!" Ce l-a infuriat

Comentatorul PRO TV l-a intrebat pe Radoi, la finalul jocului din Armenia, daca nu-si reproseaza vreuna dintre deciziile tactice pe care le-a luat.

Antrenorul nationalei n-a fost de acord cu directia in care mergea discutia si i-a cerut jurnalistului sa 'ceara la Federatie un alt antrenor pentru nationala'.

Ce dialog au avut in direct Mihai Mironica si Mirel Radoi:

Mironica: In momentul in care Romania rastoarna scorul, ai ales sa ramai sus cu echipa, nu ai betonat defensiva, nu ai ales sa inchizi jocul. Cum explici aceasta abordare a ta? Stim ca asa consideri ca se joaca modern. Nu crezi ca ar fi trebuit sa faci niste schimbari mai prudente dupa ce Romania a trecut in avantaj?

Radoi: Si dumeanoastra vi se pare ca introducerea lui Alex Cretu a fost sa-l bagam atacant? Nu a fost sa inchidem jocul?

Mironica: Ii aveam pe Keseru si Puscas, doi jucatori in flanc, Man si Tanase, de asemenea un jucator care nu era un aparator prin excelenta, Marin, la inchidere. Chiar daca noi conduceam, aveam o echipa foarte expusa. Alti antrenori ar fi avuto altfel de abordare si iti aduci de cand erai jucator al nationalei.

Radoi: Puteti sa-i intrebati pe dansii, sa vorbiti cu conducerea Federatiei sa-i aduca pe dansii. Asa gandim lucrurile, nu inseamna ca asa e cel mai potrivit. Aaca asa credeti si astea sunt masurile care trebuiau luate pentru ca va pricepeit mai bine, sigur, e posibil sa aveti dreptate, noi nu ne pricepem. Atat am putut in seara asta, din punctul de vedere al staff-ului.

Mironica: Nu am zis ca asa trebuia sa faci, te-am rugat sa justifici aceasta abordare dupa ce Romania a ajuns in avantaj, la 1-2.

Radoi: Daca gasiti ceva mai departe, o sa discutam argumente si contraargumente la nesfarsit. V-am raspuns sincer. Daca va spun ca Alex Cretu a fost introdus sa inchida jocul, imi spuneti ca erau doi atacanti. Daca va uitati cum erau dispusi jucatorii, vedeati ca Claudiu Keseru venea intre linii tocmai pentru a ptuea sa tinem de balon!