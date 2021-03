EXCLUSIV | Nita a ramas fara voce dupa dezastrul din Armenia. I-a tremurat glasul la interviuri: "Trebuie sa ascultam ce ni se spune de pe margine! N-am putut nimic azi!"

Portarul Romaniei, Florin Nita, a facut un nou meci mare pentru nationala.

Dupa ce a impresionat cu Germania, duminica seara, Nita a scos Romania in cateva randuri si la Erevan, insa prestatia sa nu a fost de ajuns pentru a salva nationala de la o noua infrangere.

Ramas fara voce dupa meci, Florin Nita a comentat infrangerea suferita, dezamagit de punctele pierdute.

"Din pacate, m-as fi bucurat sa nu am aceasta prestatie si sa luam punctele. Am intalnit o echipa agresiva, la determinare au avut un plus, cred ca asta a facut diferenta. Atat am putut in aceasta seara, imi pare rau ca nu am facut mai mult. Nu-mi explic ce s-a intamplat, probabil trebuie sa fim mai atenti pe finaluri. Nu doar acum s-a intamplat, avem probleme in ultimul sfert de ora. Tot ce se vorbeste in vestiar trebuie sa ramana in vestiar, nu pot sa va spun ce s-a vorbit acolo. Va rog sa-l intrebati pe Mister ce s-a intamplat acolo. E destul de greu acum, dar nu e imposibil, trebuie sa fim mai uniti, mai atenti, sa fim mult mai atenti la tot ce ne spune de pe margine", a spus Florin Nita la finalul meciului.