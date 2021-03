BREAKING NEWS | EXLCUSIV: Radoi da de pamant cu jucatorii dupa infrangerea din Armenia: "E peste puterea mea sa inteleg la ce se gandesc in timpul meciului!" Se gandeste la demisie

Mirel Radoi a oferit primele reactii dupa Armenia 3-2 Romania!

Se gandeste sa plece in urma esecului istoric de la Erevan. Radoi isi va lua timp de gandire inainte sa-si anunte decizia.

"Nu stiu cum va continua campania, ma incearca momente ciudate. Era un moment foarte important pentru noi in seara asta. Am avut doua meciuri destul de importante, meciul cu Islanda, din playoff-ul Euro, cand n-am reactionat cum a trebuit, apoi in seara asta, la fel, nu am controlat jocul. Ne-am relaxat. Mi-e greu sa ma gandesc ce poate urma daca noi am reusit sa intoarcem rezultatul si nu am reusit sa tinem de balon in finalul asta. Poate ceea ce discut cu ei nu ajunge foarte clar la urechea lor.

Am incercat sa schimbam un intreg compartiment, sa aducem echilibru, din pacate nu ne-a iesit nici asta. Pentru mine, pentru noi ca staff, e un semnal de alarma. Daca echipa nu are personalitate si atitudine in momentele cand noi chiar avem nevoie, va trebui sa-mi pun un mare semn de intrebare", a spus Radoi la PRO X.

Radoi lasa de inteles ca mesajele cu care insista in fata jucatorilor nu ajung la ei. Situatiile din care au venit golurile armenilor au fost discutate la antrenamente, spune Radoi. Selectionerul s-a suparat si pe comentatorul PRO TV Mihai Mironica, dupa ce acesta l-a intrebat despre mutarile pe care le-a facut in timpul jocului.

"Dupa un inceput ezitant de repriza, Armenia a deschis scorul. Apoi, cand noi aveam nevoie de atitudine si personalitate, ne-am relaxat, crezand ca adversarul nu mai poate sa intoarca rezultatul. Imi pare rau pentru efort, dar golurile sunt venite pe situatii prevazute inainte de meci. Mi-e imposibiil sa imi dau seama la ce altceva se gandesc in afara de fotbal cand sunt in teren. Am facut altceva decat stiam ca trebuie sa facem. E peste puterea mea de a intelege in momentele astea ce s-a intamplat.

Le stiu, le discutam la analiza, si totusi gresim. Am avut mult mai multe momente de blackout decat la meciul cu Macedonia. Ce va spun acum, asta le-am zis si lor dupa joc. Nu ca sa inchidem jocul l-am bagat pe Cretu? L-am bagat atacant? Daca va pricepeti mai bine.... Noi atat am putut in seara asta noi, cei din staff. Daca mereu gasiti ceva mai departe, n-o sa discutam decat argumente si contraargumente. Cretu a fost introdus sa inchidem jocul. Keseru venea intre linii tocmai pentru a putea sa tinem putin de balon".

Intrebat direct daca se gandeste la demisie, Radoi a spus: "In momentul de fata, am in minte acest gand. Il am de cum s-a terminat partida. Vreau sa mai treaca o perioada de timp. O sa avem o discutie. Poate, cu venirea altui antrenor, se pot remedia lucrurile. Nu e posibil sa vii intr-un moment foarte bun... Eram pe locul 2 cu o victorie azi. Aveam meciuri directe cu Macedonia si Armenia, victorii. Am explicat de cand am aterizat aici. Chiar si inainte de meci, chiar si la pauza. Imi pun semne mari de intrebari de ce nu au putut sa reactioneze."