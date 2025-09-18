Laurențiu Reghecampf (49 de ani) e în corzi, la Al-Hilal Omdurman, fix înainte să joace două meciuri cruciale pentru viitorul său la acest club.

Pe 21 și 28 septembrie, echipa lui „Reghe“ va întâlni Jamus din Sudanul de Sud, în preliminariile Champions League. Primul meci va fi, în deplasare, iar manșa decisivă pe teren propriu. Orice alt rezultat aici, în afară de o calificare în următorul tur preliminar, ar grăbi plecarea românului de la echipă. Pentru că el deja a „reușit“ să-și facă o grămadă de dușmani, la formația din Sudan, prin comportamentul său și prin deciziile luate.

Sport.ro a scris, ieri, pe larg despre problemele deosebit de grave ale lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman. Dezvăluirile compromițătoare de ieri sunt urmate, astăzi, de noi detalii despre ce se întâmplă cu fostul antrenor al FCSB-ului, în Africa.

„Reghecampf, un antrenor modest, e acum marea problemă a lui Al-Hilal“

În cadrul dezvăluirilor făcute de Sport.ro, s-a scris și despre intenția lui Reghecampf de a-l da afară de la prima echipă pe Khaled Bakhit. În acte, acesta e antrenor secund, fiind o legendă vie a clubului. În realitate, „Reghe“ și-a anunțat șefii că nu vrea să lucreze cu Bakhit. Decizie pe care presa din Sudan a catalogat-o drept „o sinucidere profesională“, în condițiile în care Bakhit cunoaște cel mai bine lotul lui Al-Hilal Omdurman.

Pornind de aici, jurnalistul sudanez, Abdulaziz Al-Mazari, a lansat un atac furibund asupra antrenorului român din cauza conflictelor pe care acesta le-a creat, în cadrul lotului, în mai puțin de două luni!

„În șase meciuri de până acum, Reghecampf are două victorii, trei remize și finala pierdută în Cupa CECAFA. Dar, într-o perioadă atât de scurtă, a contribuit la un dezastru major: crearea unei prăpăstii adânci între el și diverși oameni din cadrul lotului. În frunte cu asistentul său, Khaled Bakhit. Am vorbit cu diverși oameni care îl știu pe Reghecampf de la precedentele sale echipe și nici măcar unul dintre ei n-a avut ceva bun de spus despre acest antrenor! De fapt, ni s-a spus că acest antrenor, dacă va fi lăsat de capul lui, va distruge orice echipă. Reghecampf, un antrenor modest, a devenit acum marea problemă a lui Al-Hilal!“, a notat Abdulaziz Al-Mazari.

În continuarea dezvăluirilor sale, jurnalistul african a continuat „să tragă“ în Reghecampf. Fără milă!

„Reghecampf nu dă doi bani pe opiniile altora din stafful său. De aceea, secundul Khaled Bakhit a fost marginalizat. De aceea, Reghecampf a ajuns acum să ceară demiterea lui Bakhit, de parcă asta ar fi o soluție magică prin care ar rezolva problemele echipei. În persoana lui Bakhit, Reghecampf a ajuns să vadă un țap ispășitor pentru ce se întâmplă la echipă“, a explicat Abdulaziz Al-Mazari.

„Vocea fanilor“: 97% cer demiterea lui Reghecampf!

Pentru a sublinia și mai mult cât de contestat a devenit Reghecampf, într-o perioadă atât de scurtă, jurnalistul sudanez a atras atenția asupra unor cifre.

„Avem un antrenor care a eșuat în a-și câștiga autoritatea în vestiar. Un antrenor care, atunci când e în căutarea unui vinovat, ar trebui să privească în oglindă, în loc să dea vina pe oamenii din stafful său. Nu degeaba în sondajul pe care l-am avut pe rețelele sociale, fanii și-au exprimat, clar, dezaprobarea față de ce face Reghecampf. 97,7% dintre ei au votat pentru demiterea imediată a antrenorului! Asta e rezultatul faptului că ai eșuat, ca antrenor, în misiunea ta! De a organiza echipa, de a forma un sistem defensiv solid și de a <<citi>> corect jocul adversarilor. Cine ia acum apărarea lui Reghecampf, comite o veritabilă crimă împotriva clubului Al-Hilal! Iar viitorul ne va arăta dimensiunea acestei greșeli. E momentul să-l pedepsim pe Reghecampf pentru ce a făcut până acum“, a încheiat Abdulaziz Al-Mazari, solicitând, practic, demiterea imediată a antrenorului român!

