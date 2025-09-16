Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost pe punctul de a câștiga primul trofeu continental din istoria clubului Al-Hilal Omdurman din Sudan. Ceea ce ar fi fost o mare performanță, în condițiile în care precedentele două finale, ambele pierdute în Champions League, datează din 1987 și 1992.

Așadar, după 33 de ani de așteptare pentru fani, „Reghe“ a dus Al-Hilal înt-o nouă finală continentală, de această dată, în Cupa CECAFA. Aici, cele mai bune rezultate ale clubului au fost trei clasări pe 3. Reghecampf a îmbunătățit acum aceste performanțe, însă tot supărat a plecat de pe teren. De fapt, a „fiert“ cu adevărat!

Reghecampf a pierdut finala Cupei CECAFA

Sport.ro a scris aici despre finala pierdută de echipa lui „Reghe“ în fața celor de la Singida Black Stars (Tanzania). Acum, au apărut și imaginile acestui eșec pentru tehnicianul român, scor 1-2.

În partida găzduită de Dar es Salaam, cel mai mare oraș din Tanzania, elevii lui Reghecampf au căzut precum „popicele“. La propriu! Pentru că, la ambele goluri înscrise de gazde, fotbaliștii antrenați de „Reghe“ au fost dați la o parte cu o ușurință surprinzătoare. Probabil, de aceea, s-a și enervat tehnicianul român!

Potrivit jurnaliștilor din Sudan, Reghecampf a fost atât de nervos, încât, la festivitatea de premiere, a refuzat să urce pe podium pentru a-și primi medalia de finalist!

